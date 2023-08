Crimen de Morena: "Que se pudran en la cárcel", pidió la abuela de la niña

detenidos-morena.jpg Los detenidos por el crimen de Morena.

"No sabíamos que Morena iba sola a la escuela"

En la puerta de la casa donde se encuentran velando a Morena, Antonia, aseguró que ni ella ni Hugo, el padre de la niña, sabían que iba sola a la Escuela Almafuerte N°60, donde asistía.

"Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días antes que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado que a su hija le pase algo. No sabíamos que iba sola al colegio", afirmó al mujer a la prensa.

"¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así?", se preguntó conmocionada.