Crímen de Pilar: la empleada doméstica declaró y apuntó contra un vecino

ROBERTO EDUARDO WOLFENSON.avif Roberto Eduardo Wolfenson tenía 71 años al momento de ser asesinado.

Paniagua continuó con su relato al fiscal y aseguró que Wolfenson y su vecino comenzaron a besarse. La empleada aseguró que intentó grabarlos con su teléfono celular, pero que "no llegó hacerlo".

"Yo escuchaba que manipulaban una computadora", agregó la detenida. Cuando Félix procedió a irse, según el relato de la empleada, el hombre la llamó para luego golpearla en la nariz hasta hacerla sangrar.

Tras la agresión, la mujer relató que perdió la consciencia, sin detallar el tiempo. Paniagua aseguró que, al despertar, se encontraba atada de pies y manos.

Finalizando su testimonio, la empleada aseguró que el hombre se puso sus guantes, que estaban ensangrentados, y que le dijo: “Vos a mí no me servís, decime cuánta plata querés para tu silencio”. Ante la negativa de Paniagua, el hombre procedió a guardarle todos los elementos - que posteriormente en la investigación aparecieron como robados - y se dirigió nuevamente a la mujer: "no te mato porque tenés un bebe", le habría dicho el apuntado como el presunto autor del crimen.

Los datos clave hasta el momento en el caso del homicidio del empresario en Pilar

El testimonio de Paniagua se suma a una serie de datos clave que hasta el momento recopilaron los investigadores del caso. Según las autoridades, los días previos al asesinato, Wolfenson solo recibía en su casa a la empleada, ya que su pareja, Graciela Orlandi, se había ido de viaje junto a su hija hacia la costa.

Otro punto clave es que la víctima dejó de tener contacto con el celular el jueves a media tarde. Este era el último día de la semana que Paniagua tenía que trabajar en la casa.

Si bien Paniagua continúa detenida y sujeta a investigación, la autopsia reveló que la muerte del empresario ocurrió el día viernes entre las 13 y las 16. Por lo pronto, el fiscal y las autoridades están intentando determinar si Wolfenson fue secuestrado hasta el día siguiente o si la autopsia no arrojó los datos correctos.