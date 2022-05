Triple crimen de Ramallo: difunden macabros audios del acusado

"Para que me entreguen los papeles tiene que estar la sucesión abierta. Lo que me interesaría saber, para ir armándote los papeles, es si la heredera es mi mamá, porque mi papá murió, o somos los dos. ¿Ella sola o somos los dos? ¿Vos me podés decir eso, Matilde?", pregunta el hoy acusado, con particular frialdad.

Sorprendida por la repentina muerte de Germán Grottini, la abogada consulta al respecto, a lo que Pablo responde: "Doctora, no le hicieron autopsia nada, porque murió en la clínica. Quedó dormido, quedó dormidito como si no hubiera pasado nada. 32 años. Llegó, yo lo estaba esperando en la clínica. Venía medio descompuesto, le hicieron tomografía, todo".

Y agrega: "Le hicieron electro, todo, todo perfecto. Lo internan para dejarlo en observación y se quedó dormido".

En un tercer audio, Grottini asegura que "Germán murió de la nada, no estaba enfermo ni nada". "Se sintió medio descompuesto y aparentemente tuvo una muerte súbita", concluye.

Pablo Damián Grottini, de 42 años, está acusado de haber asesinado a sus tres familiares. Se sospecha que les inyectó alguna sustancia venenosa a través del suero.

Esta semana también fue exhumado el cuerpo de Ailén Luz Grottini, la niña de diez años adoptada del hombre sospechado de ser el autor del triple crimen en la ciudad de Ramallo, por pedido de la fiscal de la causa, María Belén Baños.

Grottini fue imputado del delito de "triple homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía" y se prevé que la fiscalía le dicte prisión preventiva, mientras que seguirá detenido, tras negarse a prestar declaración indagatoria frente a la fiscal.

A su vez, Baños confirmó a la prensa que el imputado hizo en sus dispositivos electrónicos averiguaciones sobre cómo provocar una muerte.

"La búsqueda versa sobre cómo dar muerte a una persona a partir de la introducción de algo en las venas. 'Qué pasa si inyecto aire en las venas', 'qué medicamento se puede tomar para causar la muerte', 'cuánto después de introducir aire se produce el infarto' y búsquedas similares", manifestó la fiscal.

Asimismo, aclaró que esas búsquedas no fueron "en su teléfono puntualmente donde se hallaron, sino en todos los dispositivos que estaban vinculados a su cuenta de Gmail que fue intervenida por orden judicial".