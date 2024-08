Crisis universitaria: docentes perdieron 55% de poder adquisitivo en 2024

La UBA no tendrá clases el próximo lunes.

“Ellos dieron un 270% de aumento que en algunas universidades se cobró y en otras no. No hay para becas estudiantiles, ahora está estancado en $20 mil. Con eso no pagás el transporte”, manifestó y reveló que “un docente de hasta 10 años de antiguedad cobra menos de $150 mil". "Esto produce renuncias en la docencia universitaria", explicó Rosello, poniendo en números la base del reclamo para explicar la gravedad de asunto.

Universidades Nacionales convocaron a un paro de 72 horas para el próximo lunes

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvieron convocar a un plan de lucha de 72 horas que incluirá paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas.

Adicionalmente, la protesta tendrá lugar también los días 20 y 21 de agosto, a la que procederá el 23 de agosto una reunión entre los/as representantes de las federaciones docentes y no docentes con el fin de evaluar la continuidad de las medidas.

Desde el sindicato detallaron: ''Convocamos a trabajadoras y trabajadores de las Universidades Nacionales, a través de las propuestas que realicen las diferentes asociaciones de base, a sumarse a las jornadas de protesta''.