Nicolás Otamendi, palpitó la previa del partido ante Argelia: "Disfruto estos momentos con la camiseta de la Selección"

A los 38 años, Nicolás Otamendi se prepara para disputar su cuarto y último Mundial. El defensor aseguró que Argentina está lista para competir, destacó el valor de defender el título y remarcó que vive esta etapa “día a día”.

A un día del debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026 , Nicolás Otamendi dejó en claro que afronta el torneo con la misma ilusión de siempre, aunque consciente de que será la última Copa del Mundo de su carrera.

“Disfruto estos momentos con la camiseta de la selección. Disfruto el día a día, con mis compañeros. La disfruto muchísimo. Más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país” , expresó el defensor durante la conferencia de prensa previa al estreno mundialista.

El flamante refuerzo de River se mostró agradecido por tener una nueva oportunidad en la máxima cita del fútbol. “Estoy contentísimo de tener la oportunidad de compartir, defender el título. Intentaremos dar lo mejor. Nos preparamos para eso. Va a ser mi cuarto mundial”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el plantel llega en buenas condiciones para el primer compromiso del Grupo D. “Llegamos bien. Vamos a dar lo máximo. Tenemos que saber que vamos a competir. Ellos tienen buenos jugadores” , señaló sobre Argelia, el rival del debut.

“Vivo el día a día y no pienso en el final”, señaló Otamendi, ante su cuarta Copa del Mundo.

Otamendi también reflexionó sobre el esfuerzo que implica mantenerse en la elite a los 38 años y reconoció que, tras la consagración en Qatar 2022, no imaginaba volver a disputar un Mundial. “Soy una persona que se cuida mucho para seguir compitiendo. Es importante el cuidado del jugador. Cuando terminó Qatar, no sabía que iba a estar acá nuevamente”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que sigue sintiéndose plenamente competitivo. “Uno se tiene que mentalizar que, con el paso de los años, a uno le resulta más difícil funcionar al mismo nivel. Sigo siendo el jugador al que nadie va a retirar. Yo elijo mis momentos”, remarcó.

Consultado sobre el carácter especial de este Mundial, el referente de la Albiceleste evitó proyectarse demasiado hacia adelante. “Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá”, recordó, antes de insistir en la filosofía que guía al equipo de Lionel Scaloni: “Es ir partido a partido”. “Vivo el día a día y no pienso en el final”, concluyó.