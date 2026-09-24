Cómo se calcula el haber inicial de ANSES con 30 años de aportes

Tener 30 años de aportes no define por sí solo la jubilación: el haber depende de la historia laboral y las remuneraciones registradas.

El haber inicial se determina a partir de distintos componentes previsionales y de los salarios registrados durante la vida laboral.

Acceder a una jubilación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el régimen general requiere cumplir con la edad establecida y acreditar, como mínimo, 30 años de servicios con aportes. Sin embargo, reunir ese período no significa que todas las personas vayan a cobrar el mismo haber.

La diferencia está en la historia laboral de cada trabajador. Las remuneraciones registradas y los distintos componentes que integran el beneficio son determinantes para establecer cuánto cobrará cada jubilado , por lo que dos personas con idéntica cantidad de años aportados pueden recibir haberes diferentes.

Los 30 años de aportes constituyen uno de los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria , pero no funcionan como una fórmula que determine automáticamente el monto final. Para establecer el haber inicial se consideran los antecedentes previsionales de cada persona.

En el régimen general, la edad jubilatoria es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres , junto con la acreditación de 30 años de servicios con aportes. Cumplidos esos requisitos, ANSES determina el beneficio de acuerdo con las reglas previstas por la legislación previsional.

Por eso, dos trabajadores con la misma cantidad de años aportados pueden tener resultados diferentes. Un historial con salarios registrados más altos o una composición distinta de los períodos computados puede modificar el haber inicial , aún cuando ambos hayan alcanzado exactamente los 30 años exigidos.

Los 3 componentes que determinan tu jubilación: PBU, PC y PAP

El haber previsional se encuentra compuesto principalmente por la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP). Cada una contempla distintos aspectos de la trayectoria contributiva del trabajador.

La PBU constituye el componente básico de la jubilación. La PC, en tanto, contempla los servicios con aportes correspondientes al período anterior a la entrada en vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

Por su parte, la PAP considera los servicios con aportes posteriores a la implementación del sistema. La combinación de estos componentes permite determinar el haber inicial y explica por qué no existe un único monto para todas las personas que cumplen con 30 años de aportes.

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Prestación Básica Universal (PBU): cuál es su valor actualizado

La PBU es uno de los elementos que intervienen en el cálculo de la jubilación y su valor se actualiza periódicamente mediante el mecanismo de movilidad previsional. Según los datos aportados, en septiembre de 2026 quedó fijada en $196.080,12.

Para octubre de 2026, las jubilaciones tendrán una nueva actualización vinculada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La información consignada en la fuente señala un incremento estimado del 1,65%, con un haber mínimo que pasaría de $428.633,20 a $435.662,86.

El haber mínimo funciona como piso previsional: si el cálculo correspondiente a un beneficio resulta inferior al mínimo legal vigente, se aplica el importe mínimo establecido. Por eso, para conocer cuánto cobrará una persona con 30 años de aportes no alcanza con conocer la cantidad de años: también es necesario analizar su historia laboral y las remuneraciones utilizadas para determinar el beneficio.