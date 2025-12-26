SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de diciembre 2025 - 09:43

Con los nuevos días no laborables en el calendario de feriados 2026, ¿cuántos fines de semana largos hay?

El Gobierno oficializó la medida en el Boletín Oficial con el objetivo de impulsar el turismo interno el próximo año.

Tras la nueva resolución del Gobierno, el calendario de feriados 2026 suma tres fines de semana largos.

Imagen: Freepik

El gobierno nacional incorporó tres días no laborables con fines turísticos al calendario oficial de feriados 2026. El objetivo de la medida, oficializada a través de la Resolución 164/2025, tiene el objetivo de estimular al sector turístico local.

Los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año. De esta forma se suman tres fines de semana largos en distintas etapas del calendario.

Informate más

Cabe destacar que los días no laborables no son feriado, por lo que cada empresa y empleador determinará si los trabajadores tienen asueto o no en esa fecha.

Calendario

Calendario de feriados 2026

Con esta nueva resolución, así queda configurado el calendario nacional de feriados 2026:

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo

  • 16 y 17 de febrero: Carnaval

  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

  • 3 de abril: Viernes Santo

  • 1° de mayo: Día del Trabajador

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • 20 de junio: Día de la Bandera

  • 9 de julio: Día de la Independencia

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados transitables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

calendario

Días no laborables

  • 23 de marzo (lunes): justo antes del feriado del 24 de marzo.

  • 10 de julio (viernes): para extender el descanso tras el 9 de julio.

  • 7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.

