Con los nuevos días no laborables en el calendario de feriados 2026, ¿cuántos fines de semana largos hay?









El Gobierno oficializó la medida en el Boletín Oficial con el objetivo de impulsar el turismo interno el próximo año.

Tras la nueva resolución del Gobierno, el calendario de feriados 2026 suma tres fines de semana largos. Imagen: Freepik

El gobierno nacional incorporó tres días no laborables con fines turísticos al calendario oficial de feriados 2026. El objetivo de la medida, oficializada a través de la Resolución 164/2025, tiene el objetivo de estimular al sector turístico local.

Los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año. De esta forma se suman tres fines de semana largos en distintas etapas del calendario.

Cabe destacar que los días no laborables no son feriado, por lo que cada empresa y empleador determinará si los trabajadores tienen asueto o no en esa fecha.

Calendario Freepik Calendario de feriados 2026 Con esta nueva resolución, así queda configurado el calendario nacional de feriados 2026:

Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados transitables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional calendario Pixabay Días no laborables 23 de marzo (lunes): justo antes del feriado del 24 de marzo.

10 de julio (viernes): para extender el descanso tras el 9 de julio.

7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.

