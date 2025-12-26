Con los nuevos días no laborables en el calendario de feriados 2026, ¿cuántos fines de semana largos hay?

El gobierno nacional incorporó tres días no laborables con fines turísticos al calendario oficial de feriados 2026. El objetivo de la medida, oficializada a través de la Resolución 164/2025, tiene el objetivo de estimular al sector turístico local.
El Gobierno oficializó la medida en el Boletín Oficial con el objetivo de impulsar el turismo interno el próximo año.
Feriados 2026: el Gobierno incorporó tres nuevos días no laborables
Los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año. De esta forma se suman tres fines de semana largos en distintas etapas del calendario.
Cabe destacar que los días no laborables no son feriado, por lo que cada empresa y empleador determinará si los trabajadores tienen asueto o no en esa fecha.
Calendario de feriados 2026
Con esta nueva resolución, así queda configurado el calendario nacional de feriados 2026:
Feriados inamovibles
1° de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1° de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Día de la Bandera
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados transitables
17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
23 de marzo (lunes): justo antes del feriado del 24 de marzo.
10 de julio (viernes): para extender el descanso tras el 9 de julio.
7 de diciembre (lunes): antes del feriado del 8 de diciembre.
