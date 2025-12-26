El último fin de semana largo del 2025: el feriado que sorprendió a millones de argentinos + Seguir en









Buenas noticias para los trabajadores de estos municipios, que tendrán unos días de descanso extra en diciembre.

Días extra para disfrutar finde largo a finales de diciembre. Imagen: Freepik

El calendario de feriados de fin de año 2025 sorprendió a miles de argentinos con un nuevo descanso que muchos no tenían marcado justo antes de las fiestas. En un período ya cargado de descanso, este día extra viene bárbaro para quienes pueden aprovecharlo para viajar, relajarse o simplemente desconectarse antes del Año Nuevo.

La combinación de asuetos y jornadas no laborables, junto con la temporada de fiestas familiares, transforma esta última parte de diciembre en una auténtica oportunidad para descansar. Más allá de los feriados nacionales tradicionales, ahora también se suman jornadas que, aunque locales, generan repercusiones en la rutina de miles de personas.

Feriados 2026 El último fin de semana largo del año. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 29 de diciembre de 2025 El lunes 29 de diciembre será feriado local en el partido de Coronel Dorrego y en la localidad de Labardén, perteneciente al partido de General Guido, ambos en la provincia de Buenos Aires, por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

En estas jurisdicciones, la fecha es considerada no laborable para la administración pública y en muchos casos también se replica en el sector privado, lo que permite conformar un fin de semana largo que extiende el descanso previo al cierre del año.

En Coronel Dorrego, el aniversario fundacional se celebra como una ocasión para homenajear la historia y la identidad de este distrito del sur bonaerense, mientras que en Labardén, una pequeña localidad del sudeste de la provincia, el feriado marca otro momento de unión comunitaria y festejo local.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero : Año nuevo

: Año nuevo Lunes 16 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

