El regalo de Navidad para millones de argentinos: un feriado que te salvará antes de terminar el 2025 + Seguir en









Previo a que se termine el año, muchos afortunados podrán gozar de un día no laborable que les permitirá tener un fin de semana largo.

El cierre de 2025 le trae un descanso extra a milllones de argentinos. Freepik

En la recta final del año, el calendario todavía guarda una sorpresa capaz de cambiar los planes de muchos. Cuando todo parece indicar que diciembre avanza sin pausas, un feriado aparece como un alivio concreto para millones de argentinos que llegan a esta etapa con el cansancio acumulado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ubicado antes del cierre definitivo de 2025, este día puede modificar la dinámica de la última semana del año. Para quienes puedan aprovecharlo, se abre la posibilidad de cortar la rutina, reorganizar agendas y encarar el tramo final con un descanso inesperado.

ruta-vacaciones-chequeos-2 Estos asuetos son ideales para planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 29 de diciembre de 2025 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, sí lo será para la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el lunes 29 de diciembre será jornada no laborable en distintos municipios, lo que le permitirá a quienes trabajan en el sector público y a los empleados del Banco Provincia planear un fin de semana largo justo antes de que termine el año.

El motivo es que el partido de Coronel Dorrego celebrará su aniversario fundacional. En el mismo marco, Labardén, localidad del partido de General Guido, también estará de festejos. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar definiciones, ya que algunos empleadores suelen adherir a este tipo de asuetos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados