Cuál es la multa de tránsito que puede superar los $3.500.000 en CABA

Toda la información sobre los valores de las infracciones más comunes de circulación dentro de la ciudad.

A través de los dispositivos digitales se puede corroborar el estado de deuda de cada vehículo.

La Ciudad de Buenos Aires actualizó los valores de las infracciones de tránsito y fijó nuevos montos que impactan de lleno en el bolsillo de los conductores. Las sanciones más graves alcanzan cifras millonarias, tras la suba de las Unidades Fijas. El esquema vigente endurece las penalidades, con el objetivo de reducir conductas peligrosas en la vía pública. Los controles viales se intensifican en calles, avenidas y autopistas dentro del territorio porteño.

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El Gobierno de la Ciudad identificó una infracción puntual como la más costosa dentro del sistema actual. La falta más severa puede generar sanciones que superan los $3,7 millones, en los casos más extremos. La normativa busca desalentar maniobras que comprometan la seguridad de conductores y peatones. El cuadro tarifario establece montos crecientes según el nivel de riesgo de cada infracción.

El exceso de velocidad se ubica entre las faltas más registradas en los controles urbanos . La ley prevé sanciones más altas cuanto mayor es la velocidad detectada. Los conductores que superan los 140 kilómetros por hora enfrentan las penalidades más costosas del sistema: los valores para esta infracción oscilan entre $379.996 y $3.799.960.

La regulación considera esta conducta como una de las más riesgosas dentro del tránsito urbano. La velocidad extrema limita la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

El listado de infracciones incluye otras faltas frecuentes con montos elevados. Las sanciones varían de acuerdo con la gravedad de la conducta y los antecedentes del infractor. El cruce de semáforo en rojo figura entre las infracciones más relevantes del cuadro tarifario. El valor de esta multa se ubica entre $284.997 y $1.424.985.

El sistema también contempla sanciones para conductas cotidianas que afectan la seguridad vial. Las penalidades alcanzan distintos niveles según el tipo de falta cometida.

Las principales multas vigentes en abril son las siguientes:

Estacionar en rampas o lugares reservados para personas con movilidad reducida: $284.997

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $189.998

Permitir que un menor maneje el vehículo: $189.998

No usar cinturón de seguridad o manipular el celular al volante: $94.999

No respetar la velocidad mínima: $66.499

Conducir sin licencia habilitante: $47.499

El sistema digital del Gobierno porteño permite verificar infracciones de manera rápida. La plataforma muestra el detalle completo de las actas registradas y le permite al usuario acceder al estado de la deuda (además del scoring). El sistema también habilita la descarga del certificado de libre deuda en caso de no registrar infracciones. El comprobante resulta necesario para diversos trámites administrativos.

La regularización de las multas impacta en la situación legal del conductor ya que el cumplimiento de las obligaciones permite evitar demoras administrativas tales cómo: avanzar con la renovación de la licencia de conducir o realizar la transferencia de un auto.

Multas CABA.jpg Multas en la Ciudad de Buenos Aires. Télam

Cómo realizar la consulta a través de la web

El proceso para consultar infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se realiza de forma digital a través del sitio oficial. El sistema permite acceder al estado de deuda en pocos pasos con datos básicos pertenecientes al dueño del vehículo y al rodado.

El usuario debe completar la consulta siguiendo este procedimiento: