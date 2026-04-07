El valor de las multas de tránsito se volvió a actualizar y subieron significativamente los montos de las infracciones más graves. En abril de 2026, algunas sanciones rozan los $2.000.000.
Si realizás cualquiera de estas infracciones de tránsito vas a pagar casi 2 millones de pesos en multa
Las multas de tránsito alcanzan cifras récord en abril. Todo lo que hay que saber sobre las faltas más caras y los montos actualizados.
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Multas de tránsito en abril 2026: ¿cuánto cuesta pasar un semáforo en rojo?
El incremento está vinculado al valor de la Unidad Fija, que es el parámetro que se usa para calcular las multas. A partir de esta actualización, las sanciones económicas ascienden en relación con la gravedad de la infracción, con valores que varían desde cifras moderadas hasta montos que pueden ser un gran golpe para el bolsillo del conductor. El objetivo de esto no es sólo sancionar, sino prevenir conductas de riesgo que puedan causar accidentes.
El valor de la UF depende de cada jurisdicción, provincia, municipio o ciudad. De igual forma, lo más común en Argentina es que 1 UF sea equivalente al precio del litro de nafta de mayor octanaje. En CABA el valor de la Unidad Fija se fijó en $949,99 desde el 3 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, alcanza los $1.896.
Multas de tránsito en Buenos Aires: cuáles son las multas que rozan los 2 millones de pesos
Entre las infracciones más graves, varias ya alcanzan o se acercan al tope máximo de casi 2 millones de pesos. Este nivel aplica en faltas consideradas de alto riesgo, tanto para el conductor como para terceros.
- Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una de las más comunes y también de las más costosas: puede ir desde $568.800 hasta $1.896.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Los costos de la VTV para los autos particulares en la provincia de Buenos Aires es de hasta 2.500 kg es de $97.057,65. Para vehículos pesados de más de 2.500 kg, el costo asciende a $174.703,77. Las motos, tienen una tarifa reducida de $38.823,06. Los valores vigentes en la Capital Federal para autos particulares es de $75.756. Las motos pagan $28.484. Estos montos incluyen la inspección completa y la emisión de la oblea correspondiente.
Por estos motivos es de suma importancia mantenerla al día, pagar la revisión sale mucho más barato que enfrentarse a la posibilidad de abonar la multa.
- Conducir en contramano o por banquina también puede alcanzar ese máximo.
El valor de la multa puede ir desde $379.200 hasta $1.896.000. La banquina es exclusiva para emergencias, no para manejar ahí, ni tampoco para adelantarse y hacerlo constituye un alto riesgo vía.
- Manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Cometer esta multa se considera una malta muy grave y puede llevar a la suspensión de la licencia, ya que es retenida inmediatamente y el infractor puede ser inhabilitado por meses o incluso más de un año (hasta 400 días en casos graves) y también a la retención del Vehículo, porque se confisca hasta que se garantice que el conductor no es un peligro.
- El exceso de velocidad, otra de las infracciones más frecuentes, también puede escalar hasta el tope más alto.
En estos casos, el monto final dependerá del nivel de exceso registrado y de las condiciones en las que se produjo la infracción, pero los valores rondan entre $284.400 y $1.896.000.
Montos de las multas por infracciones de tránsito en abril
Los montos de otras multas son los siguientes:
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Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
Negarse a mostrar documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
No usar cinturón o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000
Usar el celular al manejar (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200
Circular sin seguro (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
Estacionar en lugares indebidos (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $94.800 y $189.600
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