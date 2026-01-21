ANSES confirmó el aumento de AUH para febrero 2026: ¿cuánto se cobra con el refuerzo? + Seguir en









El organismo previsional anunció los montos y fechas para los beneficiarios de las asignaciones en el segundo mes del año.

AUH de ANSES: el monto y las fechas de cobro para febrero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para febrero de 2026, que incluyen un ajuste por inflación y un refuerzo adicional que modifica el ingreso mensual de millones de beneficiarios. El organismo aclaró que no se requieren trámites adicionales para acceder a estos montos, siempre que los datos personales y familiares estén actualizados en el sistema.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento del 2,85% en la AUH responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC. Este ajuste se aplica de manera automática y se acredita junto con el calendario habitual de pagos. Sin embargo, el impacto final en el ingreso mensual depende de la existencia de beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar, que no se actualiza con la misma frecuencia.

ANSES billetes.webp Tarjeta Alimentar: los valores confirmados para familias con 1, 2 y 3 hijos El refuerzo mencionado por ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH. Este beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación. Los fondos sólo pueden utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extraer efectivo ni adquirir otros productos.

Los montos vigentes para febrero 2026 son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más. Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática, por lo que sus valores se mantienen sin cambios respecto a enero, a diferencia de la AUH.

Nuevos montos de la AUH: cómo queda el pago con el incremento del 2,85% El ajuste del 2,85% en la AUH se aplica sobre el monto básico de la asignación, que pasará a ser de $128.983 para febrero 2026. Este incremento se suma al refuerzo de la Tarjeta Alimentar, lo que resulta en un ingreso total variable según la cantidad de hijos a cargo. El pago se realiza de manera automática y no requiere gestiones previas. Los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos y de salud. Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro según la terminación de DNI El calendario de pagos para febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (luego del feriado)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero El "monto neto": cuánto dinero recibís en mano tras el descuento del 20% El "monto neto" que reciben los beneficiarios corresponde al 80% del valor total de la AUH, ya que el 20% restante se retiene hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos académicos y de salud. Para febrero 2026, el monto neto será de $103.186, que se suma al refuerzo de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos. Los titulares de AUH que cumplen con los requisitos reciben el 20% retenido en pagos posteriores, una vez acreditada la certificación institucional. ANSES recuerda que mantener actualizados los datos personales y familiares es clave para asegurar el cobro correcto de la asignación y del refuerzo alimentario.