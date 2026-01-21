Insatisfacción laboral en el Vaticano: 3 de cada 4 empleados denuncian injusticias y maltrato

El sondeo fue realizado por la Asociación del Personal Laico del Vaticano, que representa a unas 300 personas. Según los datos relevados, alrededor de 4.000 laicos trabajan actualmente en el Vaticano en tareas diversas como cocina, jardinería y limpieza.

Los empleados laicos del Vaticano , quienes tienen prohibido formar o integrarse a sindicatos, manifestaron su descontento laboral en una encuesta difundida por una asociación que nuclea a trabajadores del Estado pontificio.

El sondeo fue realizado por la Asociación del Personal Laico del Vaticano , que representa a unas 300 personas. Según los datos relevados, alrededor de 4.000 laicos trabajan actualmente en el Vaticano en tareas diversas como cocina, jardinería y limpieza. Sin embargo, la mayoría reside fuera del recinto , mientras que unas 900 personas viven dentro, entre ellas el papa, cardenales, monjas, sacerdotes, diplomáticos y también empleados laicos.

En total, 250 personas participaron de la encuesta . De ellas, el 73,9% aseguró percibir una “ desconexión ” con la dirección, mientras que el 75,9% afirmó sentirse subestimado y desmotivado . Si bien los empleados reciben salarios libres de impuestos y cuentan con atención médica gratuita , no tienen derecho a sindicalizarse ni a organizarse formalmente para la defensa de sus derechos laborales.

La asociación expresó una “ particular preocupación ” por otro dato revelado en el informe: el 56% de los encuestados afirmó haber sufrido injusticias o situaciones de acoso por parte de un superior . En este contexto, algunos trabajadores manifestaron expectativas de cambio durante el pontificado del papa León XIV , quien restableció una bonificación de 500 euros para los empleados del Vaticano con motivo de su elección.

Consultados sobre posibles propuestas para elevar al pontífice, la mayoría de los participantes reclamó “ dignidad, una voz y una protección real para el personal ”, a través de mecanismos de representación, mayor transparencia, diálogo institucional y respeto en el ámbito laboral.

La Basílica de Santa María Maggiore aceptará ofrendas digitales

En Italia, la clásica recolección de ofrendas que pasa entre las bancas durante la misa dio un giro hacia la modernización. En los últimos meses, varias iglesias se sumaron cajeros especiales para que los fieles puedan dar su ofrenda con tarjeta o pago digital. Ahora, la Basílica de Santa María Maggiore en Roma adoptó la tecnología.

El sistema adoptado en este templo, el elegido por el papa Francisco como lugar de su sepultura, va más allá del tradicional posnet para los pagos digitales: se trata de un hub informativo interactivo. El sistema funciona en ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, japonés y chino), emite comprobante de la donación y cuenta con una interfaz accesible, diseñada también para personas con discapacidad.

"Este proyecto representa un paso importante en la forma de vivir y custodiar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica", afirmó Roberto Romano, delegado para la administración de la basílica papal.

La primera fase, que ya fue completada, permite realizar una donación en pocos segundos, de forma intuitiva y segura. La segunda fase, que se pondrá en marcha próximamente, transformará el posnet en una plataforma integrada, capaz no solo de gestionar las ofrendas, sino también de dar a conocer la propuesta cultural y artística de la Basílica y del Polo Museístico Liberiano.