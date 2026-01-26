Cuáles son los pasaportes más poderosos en 2026 y cómo quedó la Argentina

El Henley Passport Index publicó su ranking anual y volvió a mostrar una fuerte brecha entre los países con mayor libertad de viaje y el resto. Singapur lidera la lista y Argentina alcanzó su mejor posición histórica.

El Henley Passport Index , un índice internacional de pasaportes, publicó su ranking anual, luego de realizar su usual estudio. Allí, verificó cuales son los documentos internacionales que dan más acceso a otros países, sin la necesidad de una visa.

En primer lugar, se ubica Singapur, que puede sorprender a muchos, pero durante años se encuentra entre los puestos más altos y vuelve a liderar el ranking por tercer año consecutivo. El pasaporte de la pequeña nación asiática es el más "poderoso" porque permite ingresar a 192 países sin visa.

El segundo lugar lo comparten Japón y Corea del Sur, que le permiten a sus ciudadanos, la entrada a 188 países sin el uso de visas. El tercer puesto se reparte entre Dinamarca , Luxemburgo , España , Suecia y Suiza , con 186 destinos sin visado .

“En los últimos veinte años, viajar por el mundo se volvió más fácil, pero ese beneficio no llegó de la misma manera a todos" , dijo el presidente de Henley & Partners, el Dr. Christian H. Kaelin, advirtiendo que el aumento de la movilidad global no se tradujo en un acceso equitativo.

Según Kaelin, hoy el pasaporte funciona como un factor determinante que define oportunidades. “El acceso promedio creció, pero eso esconde una realidad más dura: las ventajas de la movilidad internacional se concentran cada vez más en países económicamente fuertes y políticamente estables, mientras otros quedan relegados” , sostuvo.

En el cuarto puesto se encuentran Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega, todas naciones que pertenecen a la Unión Europea (UE) exceptuando a Noruega, que es parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen, pero no de la UE.

En quinto lugar aparecen Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes.

En el sexto, Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia. El séptimo lo completan Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido. En la octava posición Canadá, Islandia y Lituania. Y cerrando el Top 10, aparece novena Malasia y décima EEUU. La caída del país norteamericano se puede explicar en parte por las politicas de aislancionismo del presidente Donald Trump, ya que en un año de mandato, EEUU cayó del séptimo a su actual décimo lugar. En 2006 y 2014 los norteamericanos contaron con el mejor pasaporte del mundo, según el mismo ranking elaborado por Henley & Partners.

La posición de Argentina en el ranking de pasaportes

pasaporte.jpg

Por otro lado, hay una gran noticia para el pasaporte nacional. Es que Argentina igualó su mejor posición en el ranking, obteniendo el puesto número 16 que permite el ingreso a 169 naciones sin el uso de visa.

En comparación, en 2025 había ocupado el lugar 17 y en 2024 ya había alcanzado el puesto 16. El momento más bajo se registró en 2010, cuando cayó hasta la posición 26. Hasta ahora, el documento argentino nunca había superado el nivel actual, lo que marca una mejora sostenida en términos de movilidad internacional.

El peor pasaporte

Según constató el Henley & Partners, Afganistán es el país que a menos naciones puede entrar sin visa. Tan solo puede ingresar sin trámites previos a 24 países.