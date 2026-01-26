Venezuela liberó al menos 104 presos políticos en su jornada con mayor número de excarcelaciones + Seguir en









El país vive un día histórico en liberaciones. Mientras tanto, la oposición exige al gobierno interino una lista oficial y transparencia en el proceso de excarcelaciones.

Venezuela liberó a al menos 104 presos políticos. Gentileza Versión Final

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela alcanzó este lunes su jornada con mayor número de excarcelaciones hasta la fecha, en medio de un clima de incertidumbre y reclamos de transparencia por parte de la oposición. La Platforma Unitaria Democrática exigió que el gobierno interino publique una lista oficial de los excarcelados.

Entre los liberados, figura el caso de Juan Francisco Alvarado, un estudiante venezolano de periodismo que recuperó la libertad tras permanecer detenido durante 10 meses. Alvarado había sido condenado bajo cargos de “incitación al odio” por denunciar, a través de redes sociales, problemas de aguas servidas y deficiencias en los servicios públicos en su comunidad en la región de los llanos venezolanos.

estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo que se encontraba preso en Venezuela. La anulación de su condena ocurre en un contexto de fuerte presión de organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, sobre el sistema judicial del país, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Oposición exige lista oficial y transparencia La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición opositora que integra los principales partidos y está alineada con la premio Nobel de la paz María Corina Machado, demandó al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez la publicación inmediata de una lista detallada de los ciudadanos beneficiados por las medidas.

La solicitud de mayor información surge en respuesta a declaraciones de Rodríguez, quien aseguró el viernes pasado que un total de 626 detenidos habían sido excarcelados. La oposición subraya la necesidad de transparencia para verificar la identidad y el estatus legal de cada individuo, advirtiendo que la falta de cifras oficiales claras genera incertidumbre entre familiares y organizaciones de derechos humanos.

venezuela presos politicos (1) Familias y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen transparencia ante las cifras de excarcelados. Contrastes en cifras y percepción pública Mientras el gobierno asegura que hay cientos de liberados desde hace varias semanas, cifras de organizaciones independientes como Foro Penal y otras ONG defensoras de derechos humanos señalan que los números podrían ser menores y que aún quedan centenares de presos políticos por liberar. El proceso de excarcelaciones se produce en un marco aún inestable, con familiares esperando frente a penales por la liberación de sus seres queridos y críticos denunciando que la falta de transparencia complica la verificación de cada caso. La presión internacional y nacional continúa en aumento, con voceros opositores llamando a garantizar que todas las liberaciones se realicen de manera pública, verificable y sin restricciones que limiten los derechos de quienes recuperan su libertad.

