Filipinas: al menos 15 muertos y 316 rescatados tras el naufragio de un ferri

El buque MV Trisha Kerstin 3 operaba dentro de su capacidad autorizada de 352 pasajeros, llevaba 332 personas a bordo y 27 tripulantes.

Personal de la Guardia Costera de Filipinas transporta bolsas con los restos mortales de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del buque de carga M/V Devon Bay. (REUTERS/Eloisa López)

Un ferri con más de 350 personas a bordo se hundió en Filipinas, cerca de una isla del sur del archipiélago del sudeste asiático, este lunes por la madrugada. Según informó la Guardia Costera filipina, los equipos de salvamento lograron rescatar al menos a 316 pasajeros y recuperar 15 cuerpos.

El buque Trisha Kerstin 3 navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla sureña de Jolo, en la provincia de Sulu. Este operaba dentro de su capacidad autorizada de 352 pasajeros, llevaba 332 personas a bordo y 27 tripulantes.

En el momento en que el ferri se encontraba a unos dos kilómetros de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, comenzó a tener problemas técnicos y se hundió después de la medianoche. Es importante recalcar, que las condiciones climatices no presentaban complejidad. Muchos de los sobrevivientes fueron asistidos inicialmente antes de ser trasladados a distintos puntos de la región.

Los equipos de búsqueda y rescate que rastrean la zona en aguas contribuyeron a acelerar las operaciones, por lo que, ya se han desplegado aviones y buques militares, según expresó el comandante Romel Dua, de la Guardia Costera del distrito de Mindanao Meridional. "Había un oficial de seguridad de la guardia costera a bordo y fue el primero en llamarnos para alertarnos y desplegar embarcaciones de rescate. 28 personas siguen desaparecidas", añadió.

El testimonio de uno de los pasajeros rescatados Uno de los pasajeros rescatados, Mohamad Khan, relató que el ferri se inclinó bruscamente hacia un lado y se llenó de agua, arrojando al mar en la oscuridad a varias personas, entre ellas él y su esposa, quien sostenía a su bebé de seis meses. Él y su esposa fueron rescatados, pero su bebé, lamentablemente, se ahogó.

"Mi esposa soltó a nuestro bebé y todos quedamos separados en el mar", contó Khan en un video publicado en Facebook con el objetivo de poder contar su experiencia. No obstante, Mujiv Hataman, gobernador de la provincia isleña de Basilan, compartió en Facebook imágenes de la escena en el puerto de Isabela, en Mindanao, en las que se ve cómo sacan a supervivientes de los barcos. En una emisora de radio DZBB, Hataman afirmó que la mayoría de los supervivientes se encontraban bien, pero que varios pasajeros ancianos necesitaban atención médica urgente.

