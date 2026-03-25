Cuándo cae Semana Santa en 2026 y por qué el jueves Santo también es feriado este año + Seguir en









La fecha suele ser día no laborable a diferencia del viernes Santo. Sin embargo un feriado nacional se superpone.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina Freepik

La organización del calendario laboral en Argentina no es un detalle menor: impacta en el turismo, la actividad económica y la vida cotidiana. Cada año, el fin de semana largo de Semana Santa genera expectativa, tanto por su significado, el turismo religioso y la posibilidad de planificar descansos.

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En 2026, el esquema presenta algunas particularidades que vale la pena tener en cuenta. Entre ellas, la coincidencia con otros feriados nacionales y el carácter especial del Jueves Santo, que no siempre se interpreta de la misma manera por trabajadores y empleadores.

El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas impacta este año de llego en el fin de semana largo cambiando por completo el esquema.

Calendario Feriados Freepik Freepik Cuándo cae Semana Santa En 2026, Semana Santa se celebrará a principios de abril. El Jueves Santo caerá el 2 de abril, mientras que el Viernes Santo será el 3 de abril. Esta coincidencia no es habitual y genera un fin de semana largo particular, donde se superponen sentidos religiosos y conmemorativos.

La fecha de Semana Santa es móvil, ya que depende del calendario lunar. Se define a partir de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo, lo que explica por qué varía todos los años. Para muchos, más allá de lo religioso, es una oportunidad para cortar la rutina, viajar o reunirse en familia.

Un punto que suele generar dudas es el estatus del jueves. A diferencia del viernes, que es feriado nacional, el Jueves Santo es día no laborable. Esto implica que cada empleador decide si se trabaja o no. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas El 2 de abril es un feriado inamovible en Argentina. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha que mantiene un fuerte peso simbólico y político. malvinas.webp Fotografía aérea de las Islas Malvinas. La jornada recuerda el inicio de la guerra en 1982 y rinde homenaje a quienes combatieron. En distintos puntos del país se realizan actos oficiales, vigilias y actividades educativas. Es, además, un día que invita a revisar el reclamo argentino por la soberanía de las islas. En 2026, esta fecha coincide con el Jueves Santo, lo que genera una superposición poco frecuente. Para algunos sectores, esto puede modificar dinámicas habituales, tanto laborales como turísticas. Calendario de feriados nacionales en Argentina 2026 Calendario feriados Freepik Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre