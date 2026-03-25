La organización del calendario laboral en Argentina no es un detalle menor: impacta en el turismo, la actividad económica y la vida cotidiana. Cada año, el fin de semana largo de Semana Santa genera expectativa, tanto por su significado, el turismo religioso y la posibilidad de planificar descansos.
Cuándo cae Semana Santa en 2026 y por qué el jueves Santo también es feriado este año
La fecha suele ser día no laborable a diferencia del viernes Santo. Sin embargo un feriado nacional se superpone.
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En 2026, el esquema presenta algunas particularidades que vale la pena tener en cuenta. Entre ellas, la coincidencia con otros feriados nacionales y el carácter especial del Jueves Santo, que no siempre se interpreta de la misma manera por trabajadores y empleadores.
El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas impacta este año de llego en el fin de semana largo cambiando por completo el esquema.
Cuándo cae Semana Santa
En 2026, Semana Santa se celebrará a principios de abril. El Jueves Santo caerá el 2 de abril, mientras que el Viernes Santo será el 3 de abril. Esta coincidencia no es habitual y genera un fin de semana largo particular, donde se superponen sentidos religiosos y conmemorativos.
La fecha de Semana Santa es móvil, ya que depende del calendario lunar. Se define a partir de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo, lo que explica por qué varía todos los años. Para muchos, más allá de lo religioso, es una oportunidad para cortar la rutina, viajar o reunirse en familia.
Un punto que suele generar dudas es el estatus del jueves. A diferencia del viernes, que es feriado nacional, el Jueves Santo es día no laborable. Esto implica que cada empleador decide si se trabaja o no.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
El 2 de abril es un feriado inamovible en Argentina. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha que mantiene un fuerte peso simbólico y político.
La jornada recuerda el inicio de la guerra en 1982 y rinde homenaje a quienes combatieron. En distintos puntos del país se realizan actos oficiales, vigilias y actividades educativas. Es, además, un día que invita a revisar el reclamo argentino por la soberanía de las islas.
En 2026, esta fecha coincide con el Jueves Santo, lo que genera una superposición poco frecuente. Para algunos sectores, esto puede modificar dinámicas habituales, tanto laborales como turísticas.
Calendario de feriados nacionales en Argentina 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
- Temas
- Semana Santa
- Feriados
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