El beneficio de ANSES para los jubilados que pueden aprovechar a fin de mes









Conocé los detalles de promociones y reintegros habilitados, según la entidad financiera.

Las cuentas remuneradas permiten generar intereses diarios sobre el saldo.

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentaron un programa de ayuda para los beneficiarios de ingresos previsionales, que impacta en el consumo cotidiano.

El acceso a este esquema no requiere inscripción adicional, ni gestiones complejas: el beneficio se activa al abonar con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber. El mismo apunta a reducir el gasto mensual en rubros esenciales, como alimentos, productos de limpieza y perfumería. La lógica del programa se apoya en acuerdos con comercios y entidades financieras, sin intermediación directa del organismo previsional en la aplicación del beneficio.

La verificación del acceso es simple y digital. Con el DNI, cada beneficiario puede confirmar si el programa se encuentra habilitado en su caso, además de consultar el listado actualizado de comercios adheridos en todo el país.

MI ANSES.webp Qué son los Beneficios ANSES Beneficios ANSES es un programa nacional orientado a jubilados y pensionados, que busca mejorar el acceso a bienes y servicios básicos. La propuesta se estructura a partir de acuerdos con supermercados, farmacias y comercios de cercanía, sin exigir trámites previos ni adhesión manual. El único requisito operativo es pagar con la tarjeta vinculada al cobro del haber previsional.

El programa no actúa como intermediario comercial. La responsabilidad sobre la aplicación de los descuentos recae en los bancos, administradoras de pago y comercios adheridos, mientras que el organismo previsional se limita a la difusión y validación del beneficio.

ANSES.jpg Descuentos habilitados para jubilados de ANSES Los beneficios disponibles combinan descuentos generales y promociones bancarias específicas: Banco Nación: Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia: Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: Si cobrás tus haberes por el Banco Supervielle, tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Banco Provincia: Si cobrás tus haberes por el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.