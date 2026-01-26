¿Cuándo cobro? El cambio de último momento en el calendario de ANSES que sacude a los jubilados en febrero

El ajuste previsional incluye un incremento del 2,8% en los haberes y mantiene la expectativa sobre un bono extraordinario

El haber mínimo pasará de $349.299 a $359.079 en febrero, con pagos programados según terminación de DNI

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció un cambio significativo en las fechas de pago de jubilaciones y pensiones para febrero de 2026. Adelantó los depósitos respecto a meses anteriores para evitar que los adultos mayores planifiquen mejor sus finanzas antes de los próximos feriados de Carnaval.

El organismo comunicó que el calendario de haberes mínimos comenzará el 9 de febrero para los DNI terminados en 0 y se extenderá hasta el 20 de febrero para los últimos números . Los pagos de jubilaciones superiores al mínimo se realizarán entre el 23 y 27 de febrero.

El cambio rompe con la dinámica habitual de pagos escalonados y busca distribuir los haberes de manera más ordenada en el mes . Esta decisión se produce en un contexto de actualización mensual de los haberes basada en la inflación y refleja la necesidad de coordinar la entrega de fondos antes de los días festivos.

De acuerdo a la terminación del DNI los pagos quedarían así:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

Feriados: lunes 16 y martes 17 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Este grupo cobrará directamente en la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero.

Los beneficiarios que verán su depósito antes (y quiénes tendrán que esperar)

Los jubilados con haberes mínimos recibirán sus depósitos primero, comenzando por los DNI terminados en 0, y avanzando hasta los números más altos a mediados de mes. Para quienes perciben ingresos superiores al mínimo, los pagos se programaron para la última semana de febrero, según terminación de DNI.

Esta organización por tramos busca equilibrar la disponibilidad de fondos entre los diferentes grupos de beneficiarios y garantizar que cada jubilado reciba su pago dentro del mes, evitando retrasos que puedan afectar su planificación financiera.

El motivo detrás de la decisión de ANSES que afecta el bolsillo de los adultos mayores

El organismo explicó la modificación del calendario en la necesidad de anticipar los pagos antes del feriado de Carnaval -dado que los bancos no brindaran atención al público durante estas fechas- de modo que los jubilados puedan disponer de sus haberes sin inconvenientes. Además, el ajuste responde al régimen de movilidad previsional que actualiza los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor.

El presidente Javier Milei confirmó que el aumento será del 2,8%, lo que elevará el haber mínimo a $359.079. Esta actualización impacta proporcionalmente en todas las escalas de jubilaciones y pensiones, protegiendo el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Crucial: qué pasa con los bonos extra y los montos finales tras la modificación

El bono previsional que se aplicó en meses anteriores -de $70.000- podría mantenerse en febrero. Esta suma representa un alivio adicional para quienes dependen exclusivamente del sistema previsional. La combinación del incremento por movilidad y del posible bono extraordinario busca atenuar la presión sobre el bolsillo de los adultos mayores, brindando liquidez anticipada y fortaleciendo la capacidad de consumo durante los días previos a los feriados.