ANSES confirmó el pago de $108.000: cómo revisar si ya tenés el depósito en tu cuenta

Se trata de un programa complementario que se propone reforzar los ingresos de los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) comenzó a realizar los depósitos de la Tarjeta Alimentar, una prestación complementaria a la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que aunque no recibe aumentos periódicos, resulta ser de gran ayuda para las familias.

Para acceder a esta prestación no se debe hacer ningún trámite extra y se deposita directamente en la cuenta bancaria que se haya declarado ante ANSES para recibir el haber básico. Sus montos varían según la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema.

La Prestación Alimentar es un programa complementario de ANSES que se propone reforzar los ingresos de titulares de la Asignación Universal por Hijo para que se pueda acceder a la canasta básica alimentaria. Los montos varían según la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema:

Estos montos son depositados automáticamente en las cuentas de los beneficiarios aptos sin ningún tipo de trámite ni solicitud, junto con la prestación de base.

Para saber si ya te acreditaron el refuerzo y cuánto te corresponde exactamente, podés ingresar a Mi ANSES desde la aplicación móvil o desde la web oficial con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección “Mis Asignaciones” vas a poder ver todos los pagos del mes y el detalle del concepto “Tarjeta Alimentar” o “Prestación Alimentar”.

Otra manera fácil es revisar tu homebanking, ya que el depósito aparece en la misma cuenta donde cobrás la AUH/AUE con el concepto asociado al refuerzo alimentario. Si te queda alguna duda o necesitás asistencia, también está disponible la línea 130 de ANSES para consultas telefónicas.

Aumento y extras: lo que tenés que saber antes de ir al cajero

La Asignación Universal por Hijo recibe un 2,8% de aumento en febrero de 2026. El ajuste se da en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024, sobre incrementos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los montos de la AUH quedan en:

Asignación Universal por Hijo: $129.032,50

AUH por Discapacidad: $420.148,74

De estos valores, solo se accede al 80%, ya que el porcentaje restante se acumula para su pago tras la presentación de la Libreta AUH.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar tiene los montos congelados desde mayo de 2024. Otros programas complementarios, como el Plan Leche 1000 Días sí reciben aumentos por movilidad, y en febrero 2026 se ubica en $48.691.