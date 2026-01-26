¿El fin de "Volver al Trabajo"? El cambio drástico que llega en mayo de 2026 y lo que nadie te contó

La ayuda estatal entra en su etapa final con nuevas condiciones y un sistema que apunta a la formación profesional y al vínculo con empresas.

El esquema de ayuda destinado a personas sin empleo formal por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) enfrenta un gran cambio . El calendario ya está organizado y el impacto alcanzará a miles de titulares.

Las autoridades confirmaron que el formato actual llegará próximamente a su fin . A partir de ahí, la asistencia tomará otro rumbo y va a empezar a tener nueva exigencias a las conocidas hasta ahora.

El programa tiene vigencia asegurada hasta ese mes . Así lo definió el Decreto 198/2024, que estableció un pago mensual de $78.000 mientras dure el esquema vigente. Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una extensión.

Con las nuevas noticias, quienes reciben la ayuda saben que el cobro terminará en el quinto mes del año. La prestación enfrentará una transición hacia un sistema diferente , que ya empezó a tomar forma desde el área social del Gobierno.

La idea es dejar de efectuar el depósito mensual sin destino específico. En su lugar, el Ejecutivo impulsa un sistema de vouchers educativos destinados a cursos de oficios y habilidades laborales.

Esto implica que el cobro está vinculado a la inscripción en capacitaciones y a la asistencia regular. Quienes no cumplan con esas pautas perderán el ingreso, mientras que otros ingresarán a una segunda etapa de aprendizaje. Según lo anticipado, el alcance superará las 900.000 personas y buscará una conexión con el sector privado, con menos necesidad de depender de planes sociales.

¿Baja definitiva o transformación? El plan del Gobierno para después del vencimiento

Antes del cierre total, el Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha una experiencia inicial. Arranca el 6 de enero y alcanza a un grupo reducido de participantes.

La prueba dura dos meses e incluye módulos teóricos y prácticos, con certificación avalada por empresas. El pago mensual va a depender de una asistencia mínima del 70%. Las clases se dictan en un centro de formación reacondicionado en Paternal.

Los primeros cursos se orientan a oficios como pintura de obra y también a perfiles tecnológicos. Si los resultados acompañan, el esquema se extenderá durante el año siguiente.

Requisitos de permanencia: el error común que podría dejarte fuera antes de tiempo

El punto más sensible pasa por el cumplimiento. Faltar a clases, no inscribirse o abandonar la capacitación implica quedar afuera del beneficio.

Desde el área oficial recomiendan seguir los canales institucionales para conocer fechas, condiciones y formas de inscripción. El pago actual sigue garantizado hasta el cierre, pero la continuidad va a depender del compromiso con la formación y las nuevas reglas del sistema.