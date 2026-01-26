ANSES: Se confirmó el nuevo monto para las PNC en febrero con un dato que nadie esperaba + Seguir en









El organismo previsional anunció los nuevos montos de la pensión para el segundo mes del 2026.

Tras la aplicación del aumento del 2,84 %, las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez se ubicarán en los $251.453,59.

Según el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó un incremento que impactará en todas sus prestaciones. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue del 2,84%, lo que se aplicará de forma directa a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales desde febrero de 2026.

En este contexto, las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán una actualización conforme al esquema de movilidad mensual vigente. Este mecanismo, implementado a través del Decreto 274/2024, establece incrementos mensuales basados en la inflación registrada dos meses antes.

anses gente personas ¡Atención! El cambio de último momento en las fechas de pago que tenés que revisar Si bien resta la confirmación oficial del calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026, de mantenerse el esquema habitual, las Pensiones No Contributivas comenzarían a acreditarse a partir de la segunda semana del mes, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

¿Hay bono extra? El detalle de cuánto vas a tener depositado en el cajero Tras la aplicación del aumento del 2,84 %, las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez se ubicarán en los $251.453,59 durante febrero de 2026. Este valor corresponde al haber mensual sin bonos adicionales y se acredita de manera automática, sin que los beneficiarios deban realizar trámites extras.

En caso de que el Gobierno vuelva a confirmar el pago del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben una PNC podría llegar a los $321.453,59. Es crucial recordar que, desde marzo de 2024, el monto máximo del refuerzo permanece congelado y su continuidad suele definirse pocos días antes del inicio del calendario de pagos de cada mes.

No es sólo el aumento: El requisito clave de ANSES para no perder el beneficio este mes Desde octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige la actualización de la dirección postal, dado que las notificaciones judiciales deben enviarse a través de un correo físico. Además, es imprescindible contar con los siguientes requisitos: Tener una incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).

No percibir ninguna otra jubilación, pensión o prestación, contributiva o no contributiva.

No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista, salvo en el caso del monotributo social.

No contar con ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros deben acreditar 10 años de residencia).

No estar detenido ni solicitado de la Justicia.

