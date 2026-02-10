Carnaval en la Argentina: aumenta el turismo y la venta de pasajes en micro + Seguir en









Según datos de CAME y Plataforma10, crece la demanda hacia la Costa, Córdoba y destinos festivos.

Se espera un movimientos de turistas importantes este feriado de carnavales.

El movimiento turístico debido al Carnaval beneficia a múltiples sectores en comparación a años anteriores, uno de los principales: el transporte terrestre. Desde Plataforma10 indicaron que el comportamiento de los usuarios durante el 2025 fue consistente con las cifras oficiales y anticipan un escenario aún más favorable para 2026.

Según CAME, en 2025 se movilizaron 2,8 millones de personas por Argentina, un 7,6% más que el mismo período del año 2024 y el impacto económico reflejó una recuperación del 33,8% en comparación con el año anterior. El feriado de Carnaval actúa como un catalizador del turismo interno, movilizando a millones de argentinos a lo largo del país y beneficiando a diversas categorías turísticas: transporte terrestre, hotelería, gastronomía y a la propia economía regional.

caati-caati-12-01-23 Turismo530 Turismo local en carnaval: qué hacer el fin de semana largo. Turismo530 Respecto al 2026, las búsquedas en la plataforma ya anticipan un fuerte tráfico de viajeros hacia la Costa Atlántica y Córdoba principalmente. El destino costero tiene a Mar del Plata como destino más solicitado y le siguen Pinamar y Villa Gesell. En Córdoba, no sólo se registra alta demanda en la capital provincial sino también en Cosquín, la Falda y Villa Carlos Paz ya que el feriado coincide con la presentación del Cosquín Rock.

“Las búsquedas reflejan un sólido interés en aprovechar el feriado de carnaval y creemos que esto se va a traducir en récords de ventas de pasajes de micro", expresó Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10. "Venimos notando una decisión de compra bastante cercana a la fecha en toda la temporada de verano 2026 en general y creemos que esto también aplicará para este feriado”, añadió.

Carnaval Argentino 2026: posibles destinos Carnaval de Corrientes : sus corsos tradicionales y el despliegue de comparsas en el Corsódromo “Nolo Alías” posicionan a Corrientes como otro de los destinos favoritos de los viajeros, con fuerte participación de turistas regionales.

: sus corsos tradicionales y el despliegue de comparsas en el Corsódromo “Nolo Alías” posicionan a Corrientes como otro de los destinos favoritos de los viajeros, con fuerte participación de turistas regionales. Carnaval andino en Jujuy : los festejos con raíces culturales en localidades como Tilcara y Humahuaca combinan tradición, paisaje y folklore, consolidándose como una experiencia única para los viajeros. “El Desentierro del Carnaval” es la gran celebración que marca el inicio del Carnaval de Jujuy, una tradición que se lleva a cabo en lugares emblemáticos en la Quebrada de Humahuaca. Una fusión de tradiciones originarias, con coloridos rituales y danzas en honor a la Pachamama.

