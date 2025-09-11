Un tren de la línea Roca chocó contra un colectivo en Monte Grande: hay al menos 12 heridos







Tras el siniestro, el ramal funciona con servicio es limitado.

Una formación del tren Roca embistió a un colectivo en el ramal Ezeiza. @bagliettoc

Una formación del tren Roca chocó a un micro con pasajeros que cruzaba un paso nivel este jueves en la localidad bonaerense de Ezeiza. Hay al menos 12 heridos leves y el ramal Ezeiza funciona con servicio limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando el tren embistió al micro, de la empresa Tienda León. El hecho obligó a interrumpir la circulación normal hacia Ezeiza, lo que afecta el traslado de cientos de usuarios en plena hora pico.

Según informan, hay al menos 12 pasajeros con heridas leves, quienes son personal del Aeropuerto. Fueron asistidos por ambulancias del SAME debido a “contusiones menores”, mientras que los brigadistas desplegaron un operativo de prevención. Desde el cuartel de Bomberos de Ezeiza informaron que, al llegar al lugar, los pasajeros ya se encontraban sobre la vereda, por lo que no fue necesario realizar un operativo de rescate.

Servicio limitado por obras en otros ramales de la línea Roca Los trenes del ramal Bosques vía Quilmes circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, hasta el domingo 14 de septiembre, por trabajos de renovación y elevación del tendido de vías en la estación Sourigues.

Las obras comprenden la elevación de 700 metros de terraplén, la renovación integral de 2.400 metros de vías en la estación Sourigues y la adecuación del paso a nivel Camino Gral. Belgrano.

Además, está cerrada la estación Hipólito Yrigoyen por obras. Noticia en desarrollo.-

Temas accidente