Accidente fatal en la Panamericana: cinco muertos tras choque entre dos camiones y dos autos

Un violento accidente sobre la Ruta Panamericana , a la altura del kilómetro 73, dejó al menos cinco personas muertas y provocó el corte total del tránsito en ambos sentidos. El siniestro involucró a dos camiones -que terminaron incendiados- y dos automóviles que quedaron completamente aplastados entre los vehículos de carga.

El hecho ocurrió este jueves en un tramo del corredor vial conocido por su alta siniestralidad. Según las primeras informaciones, uno de los camiones que circulaba en dirección a Rosario habría perdido el control tras colisionar con un auto , cruzó el cantero central e impactó de frente contra otro transporte que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Los dos camiones trasladaban mercadería: uno llevaba verduras y el otro un contenedor cerrado. El fuego se inició en el motor del automóvil y rápidamente se propagó a los vehículos de carga, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El operativo de rescate se vio complicado por una congestión de más de cinco kilómetros, que dificultó el acceso de las unidades de emergencia. Bomberos, personal de seguridad vial y efectivos policiales trabajan en la zona para controlar el fuego, remover los vehículos y asistir a las víctimas.

La circulación permanece completamente restringida en ambos sentidos hasta que culminen las tareas de remoción y peritaje. Las autoridades pidieron evitar la zona y optar por vías alternativas.

Otro accidente reciente en la Panamericana

Hace exactamente dos semanas se produjo un grave accidente, cuando un automóvil terminó incrustado debajo de un camión detenido en la banquina de la autopista Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El siniestro ocurrió alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 45 del ramal Campana, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires, entre las localidades de Ingeniero Maschwitz y Escobar.

El vehículo involucrado, un Fiat Mobi, chocó violentamente contra un camión marca Scania T113 que, por razones aún desconocidas, había quedado estacionado en la banquina. Según las primeras versiones, el conductor del camión habría tenido problemas mecánicos, lo que lo obligó a detenerse en ese sector de la autopista.

A raíz del impacto, el automóvil quedó completamente debajo de la estructura del acoplado del camión, dejando a sus dos ocupantes atrapados en el interior del vehículo. Los heridos fueron identificados como Ricardo Molina, de aproximadamente 80 años, quien viajaba como conductor, y su acompañante, Estela Salinas, de la misma edad. Ambos resultaron con heridas de gravedad, y sus vidas corren serio peligro.

Bomberos voluntarios de Escobar fueron los primeros en llegar al lugar, desplegando un operativo de rescate con herramientas hidráulicas para cortar el vehículo y liberar a las víctimas. A su vez, personal médico del SAME estaba en el sitio, esperando para trasladar a los heridos al hospital Erill. El rescate fue un proceso largo y complejo, que demandó más de una hora de trabajo.

En la zona, se montó un gran operativo de emergencia, con la colaboración de Defensa Civil, Policía Municipal, y patrulleros de la Policía Bonaerense. Las autoridades informaron que el tránsito se vio severamente afectado, generando largas filas en ambos sentidos de la autopista debido a la congestión provocada por el accidente.