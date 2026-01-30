¡Cuestión de segundos! El truco definitivo en tu celular para salvar a un jubilado ante una emergencia + Seguir en









Cómo funciona, qué datos exige el sistema y por qué puede marcar la diferencia en una situación crítica.

El registro en Mi PAMI es gratuito y se completa en pocos minutos.

La atención médica de urgencia suele depender del tiempo de respuesta, un factor decisivo cuando se trata de personas mayores. Con ese foco, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) incorporó en su aplicación oficial una herramienta que permite solicitar asistencia inmediata desde el teléfono celular, sin pasos intermedios ni gestiones administrativas.

A través de la app Mi PAMI, los afiliados pueden acceder a un botón específico que conecta de manera directa con los servicios de emergencia habilitados. La funcionalidad apunta a reducir demoras en contextos críticos y se integra a un mundo digital que ya centraliza recetas electrónicas, credenciales y turnos médicos.

pami.png El botón "mágico" de PAMI que pocos conocen y podría cambiarlo todo La aplicación cuenta con un botón de “Emergencias”, identificado con un ícono rojo visible desde la pantalla principal. Al activarlo, el sistema habilita automáticamente la comunicación con ambulancias y guardias médicas, sin necesidad de marcar números ni buscar contactos externos.

Desde el organismo destacan que esta herramienta busca simplificar el acceso a la atención en situaciones donde cada decisión cuenta. Para facilitar el proceso, el operador puede solicitar información básica del afiliado, por lo que se recomienda mantener actualizados los datos personales dentro de la plataforma.

mi pami ¿Tu familiar está en riesgo? Lo que tenés que apretar en la pantalla antes de que sea tarde El uso del botón de emergencias no requiere conocimientos técnicos ni configuraciones previas complejas. Solo hay que ingresar a la aplicación Mi PAMI desde el celular y presionar el ícono rojo para iniciar la llamada directa con los servicios médicos asignados.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia de digitalización de prestaciones, orientada a reducir barreras de acceso para jubilados y pensionados. En particular, busca asistir a quienes enfrentan dificultades de movilidad, distancia geográfica o necesidad de acompañamiento permanente. estafas pami.jpg Los 3 datos que PAMI te va a pedir sí o sí (y cómo tenerlos listos en un clic) Para agilizar la atención ante una emergencia, el sistema puede solicitar información clave del afiliado. Estos son los tres datos fundamentales que conviene tener a mano: Número de afiliado , indispensable para validar la cobertura.

Dirección exacta , que permite coordinar el envío de la ambulancia.

Teléfono de contacto, para mantener la comunicación durante la asistencia. La aplicación Mi PAMI permite guardar y consultar estos datos desde el perfil del usuario, lo que reduce el margen de error en situaciones críticas. Para quienes aún no utilizan la plataforma.

