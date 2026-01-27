Paso a paso: cómo utilizar Mi PAMI para reportar una emergencia

La aplicación del organismo previsional cuenta con funciones especiales para ayudar a sus afiliados en caso de una eventual emergencia.

Su proceso de registro es muy sencillo, ya que el afiliado puede descargar la aplicación desde las tiendas oficiales.

Muchas tareas relacionadas con la salud suelen requerir tiempo, organización y traslados. Para personas mayores, estos factores se vuelven mucho más complicados por cuestiones físicas, las distancias y la necesidad de acompañamiento.

Debido a esto, la alternativa de Mi PAMI reúne varios servicios médicos en un mismo lugar. La idea es que cualquier afiliado cuente con acceso rápido a información y gestiones habituales sin tener que presentarse en las oficinas o consultorios. Además, la aplicación cuenta con funciones especiales , para que sus afiliados acudan a ayuda en caso de una emergencia:

Para contactarse con PAMI en caso de una emergencia, es fundamental tener siempre a mano el número de afiliado, la dirección y un teléfono de contacto para informarle al operador, ya que eso agiliza el trámite.

Además, la aplicación Mi PAMI incorporó el botón “Emergencias”, un ícono rojo claramente visible en la pantalla principal que permite, con un solo toque, acceder de forma rápida a los números de ambulancias y guardias médicas.

De esta manera, la aplicación permite realizar la llamada de manera directa, sin necesidad de marcar el número manualmente, una función clave en situaciones de urgencia. Para consultas generales, reclamos o sugerencias, continúa disponible la línea 138 (PAMI Escucha y Responde), que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Cómo registrarse en Mi PAMI

El proceso de registro es muy sencillo, ya que el afiliado puede descargar la aplicación desde las tiendas oficiales o entrar a la página web del organismo. Luego debe completar información personal, validar el número de celular y crear una contraseña segura.

En pocos minutos llega un código por SMS que habilita la cuenta y permite acceder a todos los servicios desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Para quienes tengan dudas o problemas durante el uso, existen varios canales de apoyo: la línea 138, atención presencial en agencias de todo el país y tutoriales en la aplicación.