Chau gastos en farmacia: el beneficio de PAMI para tener remedios gratis al 100% que pocos conocen

Un programa que está destinado a afiliados con ingresos limitados y puede gestionarse de forma online

Existen excepciones en los beneficios para los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados un beneficio que permite acceder a medicamentos ambulatorios con cobertura total a través del Subsidio por Razones Sociales. La herramienta está orientada a personas que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos aun con descuentos habituales y busca garantizar el acceso a la medicación esencial.

El beneficio alcanza a una amplia variedad de medicamentos de uso ambulatorio y puede solicitarse de manera virtual, sin necesidad de concurrir a una sucursal. De esta forma, el organismo apunta a reducir el gasto mensual en farmacia, uno de los rubros que más impacto tiene en los ingresos de jubilados y pensionados.

El subsidio contempla la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos por mes mediante un trámite web. En los casos en que el afiliado requiera una mayor cantidad de fármacos, la gestión debe realizarse de manera presencial en la agencia PAMI correspondiente, con turno previo.

pami ¿Quiénes pueden solicitar el subsidio social hoy mismo? El Subsidio por Razones Sociales está dirigido a afiliados de PAMI que cuentan con ingresos netos mensuales inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En los hogares donde convive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se amplía hasta tres haberes previsionales mínimos.

También pueden iniciar el trámite quienes, aun superando esos límites, destinan al menos el 15% de sus ingresos al pago de medicamentos indicados para su tratamiento. En estos casos, el acceso se evalúa por una vía de excepción que contempla informes sociales y validaciones médicas.

Los 3 requisitos clave que te permiten ahorrar miles de pesos por mes Para acceder al subsidio, el afiliado no debe estar adherido a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI. Además, no puede ser propietario de más de un inmueble ni contar con bienes que reflejen una capacidad económica elevada, como aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios. Otro requisito central es la situación patrimonial vinculada a vehículos. El afiliado no puede ser titular de un automóvil con menos de diez años de antigüedad, salvo en hogares donde conviva una persona con CUD, que pueden registrar un solo vehículo dentro de ese rango. pami.png Paso a paso: cómo hacer el trámite online sin moverte de tu casa Ingresar al sitio oficial de PAMI y seleccionar la opción Subsidio por Razones Sociales dentro del apartado de Trámites Web.

Iniciar el trámite con los datos personales del afiliado o del apoderado/familiar autorizado.

Adjuntar el Documento Nacional de Identidad del afiliado.

Incorporar la receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.

Enviar la solicitud y realizar el seguimiento a través de la opción Consultar estado de trámite. En los casos en que se requieran más de cuatro medicamentos con cobertura del 100%, el afiliado deberá gestionar la solicitud de manera presencial en su agencia PAMI asignada, presentando el formulario de medicamentos firmado por su médico.

