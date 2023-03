De grabar videos de bromas a vivir de las redes: Tomás Oviedo explica cómo convertirse en influencer

Tomás Oviedo siempre se diferenció del resto de los jóvenes de su edad. En 2015, en Paraná su ciudad natal, cuando empezó en Facebook ya empezó a sumar seguidores hasta convertirse en un reconocido influencer. Su gran éxito llegó cuando empezó a grabar videos de bromas para YouTube -donde daba besos o cachetadas- y la fama no tardó en llegar.

Con la gran cantidad de seguidores vinieron los beneficios y el dinero. Hizo publicidades canjes con distintas marcas. Más tarde incursionó en el marketing digital. Ser influencer no puede ser para siempre.

"Fundé mi empresa, llamada Shark Company, con mucho esfuerzo y dedicación. Ahora me dedico ciento por ciento al marketing digital y negocios en las redes sociales, y siento que no podría hacer otra cosa que no esté relacionada al mundo digital", aseguró.