De qué murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans

El empresario de 43 años falleció tras una enfermedad. Su muerte cierra una etapa en la historia de la plataforma que revolucionó el contenido por suscripción.

Hoy, OnlyFans cuenta con cientos de millones de usuarios y millones de creadores en todo el mundo, consolidándose como un actor clave en la llamada “economía de creadores”.

El empresario Leonid Radvinsky , dueño mayoritario de OnlyFans, murió a los 43 años luego de una lucha contra el cáncer, según confirmaron fuentes vinculadas a la compañía.

Si bien no se difundieron detalles específicos sobre el tipo de enfermedad, se informó que atravesaba un cuadro oncológico desde hacía tiempo. Su fallecimiento se produjo en un contexto de bajo perfil público, una característica que marcó toda su trayectoria empresarial.

A diferencia de otras figuras del mundo tecnológico, Radvinsky evitó siempre la exposición mediática, y esa misma lógica se mantuvo respecto a su estado de salud.

No hubo comunicados previos sobre su enfermedad ni apariciones públicas recientes que anticiparan la gravedad del cuadro. La confirmación de su muerte llegó de manera escueta, sin precisiones clínicas adicionales.

Radvinsky había adquirido en 2018 la empresa matriz de OnlyFans y, desde entonces, impulsó su crecimiento hasta convertirla en una de las plataformas más rentables del ecosistema digital.

Bajo su gestión, el sitio se consolidó con un modelo basado en suscripciones pagas, que permitió a millones de creadores monetizar contenido directamente con sus seguidores.

La muerte de Radvinsky abre interrogantes sobre el futuro de la empresa, que en los últimos años generó miles de millones de dólares y se posicionó como actor clave en la llamada economía de creadores. Por el momento, la compañía no detalló cambios en su estructura ni en su conducción, aunque se espera que en los próximos días haya definiciones sobre la continuidad del negocio.

Cómo nació y creció OnlyFans

OnlyFans fue creada en 2016 por el empresario británico Tim Stokely con una inversión inicial cercana a las 10.000 libras, como una plataforma para que creadores monetizaran contenido mediante suscripciones.

En sus inicios, el sitio no estaba enfocado exclusivamente en contenido para adultos, pero con el tiempo —y especialmente tras la llegada de Radvinsky— se consolidó como un espacio central para ese tipo de material.

El modelo de negocio se basa en permitir a los usuarios pagar por contenido exclusivo, mientras la empresa retiene un porcentaje de las ganancias. Este esquema impulsó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando millones de creadores encontraron en la plataforma una fuente de ingresos.

Hoy, OnlyFans cuenta con cientos de millones de usuarios y millones de creadores en todo el mundo, consolidándose como un actor clave en la llamada “economía de creadores”.El sitio, fundado en 2016 por Guy Stokely y Tim Stokely, ganó notoriedad por alojar contenido explícito que no tenía lugar en otras redes sociales y experimentó un crecimiento acelerado durante la pandemia.