Declaró el principal acusado del asesinato de Catalina Gutiérrez: "Soy un homicida pero no un femicida"

Ante la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba agregó: "No aguanté más, exploté llorando y dije 'me arruiné la vida señor, me arruiné la vida' y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue ¿dónde está Marcelo? para que me mate, para que me tire al piso ", reveló. "Mi vida era perfecta y ahora estoy en una cárcel", lamentó.

"Estaba tensa y fría. Le dije que me iba a cambiar la ropa y me dijo dale culiado, encima de que no me invitás tengo que esperar", recordó el oriundo de San Carlos de Bariloche, a la vez que agregó: "Le respondí mal y le dije que se vaya. Ahí ella se enojó y me dijo Nesti, no podés ser tan pelotudo y me pegó una cachetada".

Con respecto al femicidio, Soto, excompañero de la Universidad Nacional de Córdoba de Gutiérrez, reconoció que "reaccionó con un golpe y le pidió perdón", a lo que Catalina le recriminó: "Pelotudo, me pegaste re fuerte".

El imputado relató que ambos "estaban en el piso y empezaron a pelear" y la víctima le "apretó la nuez" y se le "apagó la tele", justificó. Mostró ante el juzgado la llave que le hizo a Catalina con su defensora, Ángela Burgos Niño, a modo de ejemplo: "Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón. Me cayó la ficha. Cuando la suelto lo primero que hago es escucharla si estaba viva y ví que no".

"No me dieron los huevos para suicidarme", admitió. "No quería manejar más. Me quería matar. Agarro el alcohol, tiro en el piso y me tiro a mí. Prendo un fósforo y se empieza a prender despacito", sentenció.

El fiscal Marcelo Sicardi modificó la carátula del caso, suprimió el agravante de "alevosía" y agregó la figura penal de "criminis causa" a raíz de que considera que el sindicado mató a Gutiérrez para ocultar los golpes.

Homicidio de Catalina Gutiérrez: los chats con Néstor Aguilar Soto horas antes de su muerte

En la misma audiencia, el detective de Homicidios, repasó las conversaciones entre el imputado y la joven el día del asesinato.

Ambos empezaron a hablar alrededor de las 18 para terminar de arreglar la reunión en el bowling. Tras dos horas, Soto le pidió un cargador y confirmaron la juntada a las 21 de ese miércoles.

"¿Estás para las 21:30?", preguntó Gutiérrez a las 21:18 a las 21:20 le envió "PING" (un mensaje para que el celular suene). La víctima llegó con el Renault Clio hasta la casa de Soto, quien se acercó hasta ella donde cruzaron unas palabras y luego ingresaron corriendo.

El detective Palizzi expuso otros mensajes donde Soto le pidió ayuda a Ulises Balián y Agustina Elías para crear una coartada, mientras la chica estaba muerta o inconsciente a su lado.

Lo que más llamó la atención fueron los textos que le envió a la propia Catalina: "¿Qué onda, gila?" y "No hacemos un pingo".

Sin embargo, luego la llamó y le cortó. A las 22:18 le escribió: "Che, ¿qué onda Cata? Era para avisarte que ya estoy en casa. No sé qué onda vos. Les dije a los chicos que se cancelaba. No venías más, ya ni me muestro enojado".