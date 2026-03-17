Decretan feriado el 18 de marzo: de qué trata y a quién le corresponde + Seguir en









Esta jornada especial alcanza solo a una comunidad bonaerense por una celebración histórica con actos y eventos culturales.

El 18 de marzo, una localidad de la provincia de Buenos Aires disfrutará de su propio feriado. Imagen: Freepik

El calendario argentino incluye feriados nacionales que se aplican en todo el país. Pero, aunque muchos no lo sepan, también existen fechas especiales que solo rigen en determinadas ciudades o distritos y podrían darle un descanso inesperado a varios trabajadores y estudiantes, ideal para recargar energías.

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Estos días no suelen ser conocidos para quienes viven en otras provincias, pero para los vecinos de esas localidades se trata de jornadas dedicadas a celebrar su historia y son esperadas durante todo el año.

Feriados 2026 El 18 de marzo, una localidad de la provincia de Buenos Aire tendrá su propio feriado. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 18 de marzo de 2026 El miércoles 18 de marzo de 2026 habrá un día no laborable en la localidad de Verónica. Esta ciudad pertenece al partido de Punta Indio, dentro de la provincia de Buenos Aires. La fecha celebra el aniversario fundacional del pueblo.

En este tipo de jornadas, la comunidad organiza distintos actos para recordar el origen del lugar y la evolución que tuvo con el paso del tiempo. Por eso, las dependencias públicas del distrito permanecen cerradas y algunas entidades bancarias también interrumpen su atención al público.

El alcance del feriado es estrictamente local. En el resto de la provincia y del país la jornada se desarrolla como un día laboral común. Para muchos vecinos de la zona, la fecha también funciona como un momento de encuentro comunitario. Durante la celebración se realizan ceremonias institucionales, presentaciones culturales y propuestas organizadas por escuelas o asociaciones civiles.

feriado El 18 de marzo, Veronica, la ciudad que pertenece al partido de Punta Indio celebra su aniversario fundacional. Pixabay Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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