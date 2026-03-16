¿Qué pasará el 23 de marzo de 2026? La diferencia entre feriado y día no laborable + Seguir en









El cronograma oficial indica que pasará el día previo al 24 y cómo va a impactar en la actividad.

El calendario de feriados indica que pasará con el 23 de marzo. Freepik

Este año, durante las últimas semanas del mes, la atención de trabajadores y estudiantes se centra en el lunes 23 de marzo. Al quedar posicionado entre el fin de semana y el feriado por el Día Nacional de la Memoria, surge la expectativa por un posible puente turístico lo que le daría un descanso más que necesario a muchos.

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Como este año la fecha cae un día martes, muchos especulan sobre la posibilidad de un fin de semana extralargo. De todas formas, las normas vigentes son las que establecen exactamente qué es lo que sucede con el día anterior.

Descanso de Feriado En marzo, un feriado inamovible puede generar un fin de semana extra largo. Imagen: Freepik La diferencia entre feriado y día no laborable En Argentina existen distintas categorías dentro del calendario oficial. Dos de las más conocidas son los feriados nacionales y los confusos días no laborables. Los feriados nacionales implican una interrupción general de actividades. La legislación laboral los equipara al descanso dominical y esto significa que, en la mayoría de los casos, los trabajadores no deben cumplir tareas durante esa jornada.

Si una persona presta sus servicios en un feriado, el empleador debe pagarle el doble del salario habitual por ese día. La norma se aplica tanto en el sector público como en gran parte del ámbito privado.

Pero los días no laborables funcionan de otra manera. En esas jornadas la decisión final queda en manos del empleador, ya que cada empresa puede elegir si suspende las tareas o mantiene la actividad con normalidad. Cuando un empleado trabaja en un día no laborable, el pago corresponde a una jornada común.

Dentro del calendario argentino, la mayoría de los días no laborables aparecen durante las celebraciones religiosas. También existen días que el Poder Ejecutivo puede establecer con fines turísticos. La normativa que regula estas disposiciones es la Ley 27.399, donde se le otorga al Gobierno la posibilidad de fijar hasta tres días no laborables al año con el objetivo de promover el turismo dentro del país. Calendario de Feriados Hay una gran diferencia entre los feriados y los días no laborables, pero no todos la conocen. Imagen: Freepik Quiénes trabajarán el 23 de marzo de 2026 El lunes 23 de marzo de 2026 ha sido declarado día no laborable con fines turísticos en el calendario oficial. A diferencia de un feriado nacional, en esta jornada la decisión de otorgar el asueto queda a criterio del empleador. Generalmente no hay actividad en gran parte de la administración pública y los bancos permanecerán cerrados. Por su parte, en el comercio y empresas privadas, el trabajo suele ser optativo y se paga como un día normal. En cuanto a los colegios, suele adherirse al asueto, por lo que muchas escuelas y universidades no tendrán clases, conformando un fin de semana extralargo que conecta con el martes 24 de marzo, feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria. Además, el transporte público y otros servicios podrían operar con frecuencias reducidas similares a las de un sábado. El cese total de actividades obligatorias recién ocurrirá el martes 24 de marzo, en esa fecha se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda el golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura militar en Argentina. Este feriado no puede trasladarse a otro día para generar fines de semana largos. feriado Muchos se preguntan que es lo que va a pasar el lunes 23 de marzo, el día previo al feriado inamovible del 24. Pixabay Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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