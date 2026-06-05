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5 de junio 2026 - 06:15

Un nuevo descanso para Buenos Aires: el feriado exclusivo de junio 2026

Muchos bonaerenses no lo sabían, pero tendrán la oportunidad de aprovechar una jornada ideal para descansar.

Esta jornada será ideal para descansar aunque solo será para los bonaerenses.

Esta jornada será ideal para descansar aunque solo será para los bonaerenses.

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El 2026 trae varias sorpresas en el calendario de feriados, aunque no todas sean a nivel nacional, y junio no es la excepción. Después de un mayo cargado de jornadas que les brindaron un descanso inesperado a muchos bonaerenses, llegará un día más para recargar energías.

A esto hay que sumarle que quienes sí se vean beneficiados podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que, al caer un lunes, se podrá unir al descanso previo y también abrirá la posibilidad de planear una escapada rápida.

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Quienes puedan disfrutar de este feriado local, podrán aprovechar un fin de semana largo.

Quienes puedan disfrutar de este feriado local, podrán aprovechar un fin de semana largo.

Por qué es feriado el 8 de junio de 2026

Cabe remarcar que esta jornada no integrará el calendario nacional de feriados y solo será efectiva para la localidad bonaerense de Dudignac, en el partido de 9 de Julio. Esto se debe a que estará de festejos: la ciudad celebra que un 8 de junio, pero de 1911, fue fundada por la creación de la línea de ferrocarriles que unía este sitio con la estación Carhué.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado, de momento, no podrán disfrutar de ese asueto del lunes, aunque si sus empleadores lo consideran, podrían adherirse y darles la oportunidad de aprovechar ese fin de semana largo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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