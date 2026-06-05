El 2026 trae varias sorpresas en el calendario de feriados, aunque no todas sean a nivel nacional, y junio no es la excepción. Después de un mayo cargado de jornadas que les brindaron un descanso inesperado a muchos bonaerenses, llegará un día más para recargar energías.
Un nuevo descanso para Buenos Aires: el feriado exclusivo de junio 2026
Muchos bonaerenses no lo sabían, pero tendrán la oportunidad de aprovechar una jornada ideal para descansar.
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A esto hay que sumarle que quienes sí se vean beneficiados podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que, al caer un lunes, se podrá unir al descanso previo y también abrirá la posibilidad de planear una escapada rápida.
Por qué es feriado el 8 de junio de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no integrará el calendario nacional de feriados y solo será efectiva para la localidad bonaerense de Dudignac, en el partido de 9 de Julio. Esto se debe a que estará de festejos: la ciudad celebra que un 8 de junio, pero de 1911, fue fundada por la creación de la línea de ferrocarriles que unía este sitio con la estación Carhué.
Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado, de momento, no podrán disfrutar de ese asueto del lunes, aunque si sus empleadores lo consideran, podrían adherirse y darles la oportunidad de aprovechar ese fin de semana largo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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