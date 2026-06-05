Un nuevo descanso para Buenos Aires: el feriado exclusivo de junio 2026

Esta jornada será ideal para descansar aunque solo será para los bonaerenses. Freepik

El 2026 trae varias sorpresas en el calendario de feriados, aunque no todas sean a nivel nacional, y junio no es la excepción. Después de un mayo cargado de jornadas que les brindaron un descanso inesperado a muchos bonaerenses, llegará un día más para recargar energías.

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A esto hay que sumarle que quienes sí se vean beneficiados podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que, al caer un lunes, se podrá unir al descanso previo y también abrirá la posibilidad de planear una escapada rápida.

Freepik Feriados viaje Quienes puedan disfrutar de este feriado local, podrán aprovechar un fin de semana largo. Freepik

Por qué es feriado el 8 de junio de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no integrará el calendario nacional de feriados y solo será efectiva para la localidad bonaerense de Dudignac, en el partido de 9 de Julio. Esto se debe a que estará de festejos: la ciudad celebra que un 8 de junio, pero de 1911, fue fundada por la creación de la línea de ferrocarriles que unía este sitio con la estación Carhué.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado, de momento, no podrán disfrutar de ese asueto del lunes, aunque si sus empleadores lo consideran, podrían adherirse y darles la oportunidad de aprovechar ese fin de semana largo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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