Súper Niño: hay más de 90% de probabilidad de un fenómeno extremo y Argentina mira al campo + Agregar ámbito en









Lo confirmó el Centro de Predicción Climática de EEUU y agregó que "durante la temporada de octubre a diciembre de 2026, hay un 75% de probabilidad de un fenómeno histórico". En ese sentido subrayaron que el fenómeno "se fortaleció aún más durante el último mes".

Entre octubre y diciembre de 2026, "hay un 75% de probabilidad de un fenómeno histórico que superaría la intensidad de años anteriores", indicó la agencia de EEUU.

El Centro de Predicción Climática de EEUU aseguró que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno de El Niño se intensifique durante "el otoño boreal y el invierno boreal de 2026-27 en el hemisferio norte", según anunció este jueves.

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"Durante la temporada de octubre a diciembre de 2026, hay un 75% de probabilidad de un fenómeno histórico que superaría la intensidad de los fenómenos de El Niño anteriores, que se remontan a 1950", añadió el servicio de predicción meteorológica en su sitio web.

Agencia de EEUU ve más del 90% de probabilidad de un fenómeno de El Niño muy intenso Así, la agencia indicó que "El Niño se fortaleció aún más durante el último mes, con anomalías de temperatura de la superficie del mar que superaron los +3,0 °C en el Pacífico ecuatorial oriental. Excepto para el índice Niño-4, que disminuyó a +0,1 °C en agosto, los valores en los otros índices Niño aumentaron, alcanzando +1,8 °C en Niño-3,4, +2,5 °C en Niño-3 y +3,4 °C en Niño-1+2".

Además, agregó que "las temperaturas subsuperficiales continuaron estando significativamente por encima del promedio, con anomalías generalizadas que superaron los +10,0 °C en profundidad". En ese orden de cosas, el jefe de previsiones internacionales de AccuWeather Jason Nicholls aseguró que "el actual fenómeno de El Niño es intenso y seguirá intensificándose en los próximos meses, por lo que se convertirá en el más intenso jamás registrado".

El Niño is strengthening, with a greater than 90% chance of a very strong event during the Northern Hemisphere fall and winter 2026-27. An #ElNino Advisory remains in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/1HVbvM4mA1 — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) September 10, 2026 Por su lado, el meteorólogo agrícola de Vaisala Weather en Finlandia Donald Keeney expresó: "Actualmente estamos observando condiciones más secas en toda América Central, y esto debería continuar durante los próximos meses mientras nos encontremos bajo la influencia de El Niño".

Súper Niño: advierten que la campaña gruesa arranca con exceso de agua en el suelo y prevén más tormentas El campo se prepara para iniciar la campaña gruesa con el impacto del súper Niño en el suelo y la previsión de un incremento de las tormentas durante la primavera y el verano. Investigadores aseguran que, de acuerdo a los escenarios climatológicos, hay un 90% de probabilidades de que el evento sea más fuerte que lo habitual durante las próximas dos estaciones, situación que podría favorecer la base hídrica de zonas como Entre Ríos y el centro de Santa Fe, aunque advierten por excesos en otras regiones del país. Luego de un agosto poco habitual, con nevadas históricas en la zona cordillerana, fuertes tormentas en el Litoral y localidades de Santa Fe que sufrieron la caída del granizo, el panorama para los próximos tres meses -y más allá- muestra un aumento de las lluvias en buena parte de la Argentina, ubicándose por encima del promedio, con excepción del NOA y el sudoeste patagónico. Un artículo realizado por Pablo A. Roset para Sobre La Tierra (SLT), el Área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Facultad de Agronomía de la UBA, repasa los principales aspectos climatológicos que trajo consigo el Niño durante este año y, a partir de una serie de entrevistas con docentes e investigadores de la universidad, pone el foco en el devenir del evento para lo que resta del 2026 y el verano del 2027.