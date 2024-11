Dengue: advierten por faltantes de dosis de la vacuna para el verano

Las dosis están en falta en casi todas las farmacias y este problema se debería a que la demanda supera la producción. Además, en los vacunatorios el stock es limitado. Por el momento, no hay una fecha segura para que vuelva a haber una entrega, según dijeron responsables de una cadena farmacéutica a Clarín . Lo mismo admiten desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) .

Fuentes del laboratorio Takeda no descartan que, para el ámbito público o privado, “este nivel de demanda inusitado supere las previsiones más optimistas”. También aseguran que están expandiendo instalaciones de fabricación para aumentar la capacidad de producción.

“El objetivo es fabricar 100 millones de dosis por año para finales de la década”, subrayan. El hecho puede representar un obstáculo para los afiliados a ciertas obras sociales y prepagas que tienen garantizada la cobertura solo en farmacias.

Vacuna contra Dengue.jpg “El objetivo es fabricar 100 millones de dosis por año para finales de la década”, dijeron del laboratorio Takeda. Foto: DLTV

2- ¿La segunda dosis está garantizada para quienes se dieron la primera en una farmacia o en otro vacunatorio?

Si bien no es necesario aplicarse la segunda dosis en el mismo establecimiento, en varios laboratorios decidieron priorizar a quienes se aplicaron la primera inyección en ese mismo lugar por una cuestión de “atención al consumidor”.

3- Me di la primera dosis: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda aplicarme la segunda?

El esquema se completa con 2 aplicaciones subcutáneas que responden a la misma fórmula, con un intervalo mínimo de tres meses entre cada una. La protección completa contra el dengue se adquiere diez días después de la segunda aplicación.

“El hecho de que el otro pinchazo llegue a los 4 ó 5 meses de haberse recibido el primero no tiene gran importancia. En general, la segunda dosis estabiliza, estimula, armoniza y prolonga en el tiempo los anticuerpos. Si bien no es lo ideal, no reviste un problema porque la memoria inmunológica conserva las defensas”, señaló el infectólogo Hugo Pizzi al diario.

Uno de cada cinco casos de Dengue se asocia al cambio climático

Un estudio reveló que uno de cada cinco casos de esta enfermedad puede vincularse con el cambio climático. En detalle, los investigadores afirmaron que "un 19 % de los casos actuales de dengue pueden vincularse con el cambio climático" debido a que, con el aumento de temperaturas, se amplió el área en la que los mosquitos transmiten enfermedades.

Además, el estudio advirtió que esta problemática ecológica tiene el potencial de provocar un aumento del 40% al 60% en la enfermedad para 2050, con un aumento de los casos de entre el 150% y el 200% en algunas área.