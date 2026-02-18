Hallaron muerta a Sofía Devries, la turista que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn + Seguir en









Encontraron el cuerpo este miércoles durante el operativo realizado por Prefectura.

En el operativo por la busqueda de la joven de 23 años participaron un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado, buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.

Hallaron el cuerpo de joven de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció en Puerto Madryn, Chubut, luego de meterse al mar a bucear el lunes por la mañana y no haber vuelto a la superficie. El operativo fue desplegado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la zona costera.

En este momento, Personal especializado en Buceo y Rescate de la Prefectura Naval Argentina trabaja en el lugar para extraer el cuerpo del agua y trasladarlo a tierra. Además, el Ministerio Público Fiscal de Chubut avanza con la investigación para determinar si existió negligencia de terceros en la organización y supervisión de la inmersión. El parque submarino donde desapareció Sofía es un punto habitual de actividades recreativas y excursiones de buceo.

Según dio a conocer la fiscalía, a cargo de María Angélica Cárcano, por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios a la embarcación a la que había llegado a la zona donde se produjo la inmersión.

Operativo debido a la desaparición de Sofía Devries La joven de 23 años fue vista por última vez el lunes por la mañana durante una salida de buceo deportivo que hizo junto a tres personas más, una de ellas, su novio, Leonardo Alonso. El incidente ocurrió cuando la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI).

