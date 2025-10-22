Pablo Laurta declarará este jueves ante la fiscalía por el doble femicidio







Se llevará a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar

Pablo Laurta está acusado por doble femicidio y un homicidio. IG

Pablo Laurta, el acusado por doble femicidio y el crimen del remisero declarará este jueves a las 11, de manera presencial, en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

El imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Por otro lado, Laurta está acusado de homicidio criminis, causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Noticia en desarrollo...

