Dónde voto en Chubut 2025: consultá el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón electoral para consultar el lugar y mesa de sufragio.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para las elecciones del 26 de octubre de 2025. Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación a través del sitio oficial o mediante un chatbot en WhatsApp. El padrón incluye información detallada sobre el establecimiento asignado, el número de mesa y el orden de votación.

El plazo para corregir errores en el padrón vence el 26 de septiembre. Los electores deben revisar sus datos antes de esa fecha para garantizar su participación en los comicios. La consulta se realiza ingresando el número de DNI, género, distrito y un código de validación en la página web de la CNE.

Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de Chubut Los habitantes de Chubut pueden consultar su lugar de votación en el padrón electoral disponible en www.padron.gob.ar. El sistema muestra el establecimiento asignado, la dirección exacta y el número de mesa correspondiente. Esta información es esencial para ejercer el derecho al voto sin inconvenientes el día de las elecciones.

El proceso de consulta es sencillo: los ciudadanos deben ingresar su número de DNI, seleccionar su género y distrito (Chubut), y completar un código de validación. El sistema devuelve los datos de votación y permite verificar la exactitud de la información registrada. En caso de detectar errores, los electores tienen hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos a través de la plataforma oficial.

Embed https://www.padron.gob.ar/ Elecciones 2025: qué se vota en Chubut el 26 de octubre El 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Chubut elegirán a 2 diputados nacionales. Estas elecciones se realizarán sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y utilizarán el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). El diseño de la boleta incluye columnas verticales para los partidos políticos y filas horizontales para los cargos en disputa. Los candidatos a diputados nacionales en Chubut son: Despierta Chubut (UCR-PRO-PACH-Familia Chubutense): Ana Clara Romero, Gustavo Menna

La Libertad Avanza (LLA): Maira Frías, Julián Moreira

Unidos Podemos (PJ): Juan Pablo Luque, Lorena Elisaincin

La Fuerza del Trabajo Chubutense: Carlos Béliz Pereira, Tatiana Goic

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U): Santiago Vasconcelos, Emilse Saavedra

Partido Libertario: Ariana Mallao

Partido Independiente del Chubut: Héctor Vargas, Karen Ramírez

Partido GEN: Haydée Etcheverry Los documentos válidos para votar incluyen el DNI tarjeta (aunque indique "no válido para votar"), el DNI libreta celeste o verde, la libreta cívica y la libreta de enrolamiento. Se recomienda llevar el documento físico que figura en el padrón o uno más actualizado.