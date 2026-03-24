Descensos de temperatura en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país

El SMN anticipó un martes con mayor frío. No prevee precipitaciones en Buenos Aires, pero emtió una alerta amarilla en otras regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por condiciones climáticas adversas que afectan a distintas regiones del país. El fenómeno incluye vientos intensos , lluvias persistentes y la presencia del viento Zonda en sectores específicos, aunque en Buenos Aires el clima permanecerá estable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , en el arranque de una semana que se perfila mayormente estable, anticipó un martes con un marcado descenso de temperatura. Para este martes 24 de marzo, el pronóstico indicó una jornada completamente despejada, sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas en el AMBA oscilarán entre 11º de mínima y 23º de máxima. El viento soplará de manera leve, lo que contribuirá a una sensación térmica acorde a un típico día de otoño: fresco durante la mañana y templado hacia la tarde.

Las provincias alcanzadas por las advertencias son Mendoza , San Luis , Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

En algunas áreas, especialmente en Santa Cruz, se registraron precipitaciones que podrían alcanzar entre 15 y 30 mm acumulados , con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Además, no se descartó la presencia de precipitaciones mixtas, combinando lluvia y nieve en sectores de mayor altitud.

El informe oficial detalló distintas intensidades según la región. En Mendoza y San Luis, se esperaron vientos del sur entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

Por su parte, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, los vientos del oeste alcanzaron velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 110 km/h.

En sectores de Mendoza, también rigió una alerta por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h. Este fenómeno se caracteriza por aumento repentino de la temperatura, condiciones extremadamente secas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión

Horarios de mayor impacto

Las alertas se distribuyeron a lo largo de la jornada:

Mañana : Tierra del Fuego

: Tierra del Fuego Tarde : Mendoza, Chubut, Santa Cruz

: Mendoza, Chubut, Santa Cruz Noche: Mendoza, San Luis, Santa Cruz

Para conocer el detalle específico por localidad, el organismo recomendó consultar el sistema oficial de alertas actualizado.

Cómo seguirá el clima en los próximos días

El pronóstico anticipó una suba progresiva de las temperaturas entre miércoles y viernes, con mínimas de entre 15 y 18 grados y máximas que oscilarán entre 24 y 25 grados, bajo condiciones mayormente estables.

Sin embargo, hacia el sábado se prevee el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones durante gran parte del día.

Luego, entre domingo y lunes, volverían las condiciones más estables, con temperaturas en ascenso y máximas cercanas a los 27 grados. Este escenario se enmarca dentro de las condiciones habituales de marzo, con variaciones térmicas moderadas y episodios de lluvias aisladas.

La combinación de días agradables con eventos puntuales de inestabilidad marcó el pulso climático de la semana, especialmente en el AMBA, donde se anticipó un cierre de semana con lluvias antes de un nuevo repunte de temperatura.