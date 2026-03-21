Llegó el otoño: alerta meteorológica por lluvias en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA tiene una mínima de 19 grados y lluvias hasta la tarde. El SMN alertó para el norte del país por tormentas y lluvias fuertes.

El SMN indicó alerta amarilla para 10 provincias y una alarma para Buenos AIres. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada gris, con máxima de 24 grados y lluvias entre la mañana y tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y lluvias para 11 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este sábado marcas entre los 19 y 24 grados, con lluvias fuertes para esta mañana (40% al 70%) mientras para la tarde aguardan lluvias aisladas (10% al 40%).





El domingo se ubicará entre los 14 y 24 grados, sin lluvias a la vista y con la jornada ligeramente nublada. Por su lado, los días de feriado presentan condiciones agradables: el lunes estará entre los 17 y 22 y el martes de 12 a 24 grados.

Alerta por la llegada de tormentas fuertes a la Ciudad El organismo indicó para este sábado marcas entre los 19 y 24 grados, con lluvias fuertes para la mañana y tarde. Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Allí se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas de 80 km/h y una precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.

Por otro lado, una alerta amarilla aplica para Buenos Aires por valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. El organismo además aclaró que "sobre el sudeste de la provincia los acumulados podrían alcanzar los 70 mm".