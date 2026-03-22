¿Sigue la lluvia?: el pronóstico del clima para el fin de semana XL en el AMBA y las provincias

Cómo estará el clima en Argentina luego de la llegada del otoño.

Luego de la llegada del otoño y el temporal que afectó al AMBA este sábado , se espera una mejora en las condiciones meteorológicas . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para este domingo 22 de marzo una jornada estable y probabilidades casi nulas de precipitaciones.

Se espera una jornada muy agradable con cielo soleado y sin riesgo de lluvias. Si bien las temperaturas oscilarán entre los 14° y 24° , la mañana se sentirá fresca debido al viento sur , que traerá un alivio térmico en las primeras horas.

Con el avance de la jornada, el viento cambiará gradualmente hacia el este. Este cambio traerá un ascenso moderado de la temperatura y una tarde templada, con condiciones propicias que permitirán realizar actividades al aire libre .

El inicio de la semana presentará algunas modificaciones en las condiciones meteorológicas, aunque no se esperan fenómenos de gran magnitud.

Para este lunes , se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 22° . El cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, sin embargo, el pronóstico no indica probabilidades de precipitaciones .

El martes se posicionará como el día más fresco de toda la semana. La temperatura mínima bajará hasta los 12° con un cielo parcialmente nublado. Este cambio confirmará la llegada de una nueva masa de aire frío, la cual dará por finalizado el periodo de inestabilidad que se registró durante el sábado.

De esta manera, tras el episodio de tormentas, el comienzo de la semana en el AMBA estará caracterizado por un tiempo estable y temperaturas moderadas, ofreciendo un escenario muy diferente al que se vivió durante el fin de semana.

clima amba Las temperaturas de este domingo en el AMBA oscilarán entre los 14° y 24°.

Cómo siguen las alertas meteorológicas en las provincias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, varias provincias deberán estar preparadas por alerta amarilla este domingo 22 de marzo. Los fenómenos que podrían afectar las distintas zonas son tormentas, vientos y nevadas.

En la zona norte tienen alerta amarilla por tormentas: Formosa, Chaco, Corrientes, Posadas, el norte de Entre Ríos, el este de Santa Fe y sur de Misiones. Aquí, se prevén lluvias intensas en periodos breves, acompañadas de actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En San Juan y Mendoza se presenta una alerta amarilla por viento zonda que según el ente nacional significa: “El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h“. También, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja cuentan con alertas amarillas por vientos.

Durante este domingo, se esperan nevadas en la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, con una acumulación estimada de entre 10 y 20 cm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos. Por su parte, en Chubut y Río Negro, el alerta meteorológico se debe a la probabilidad de lluvias.

Para el lunes, las alertas por vientos intensos se extenderán hacia el sur del territorio nacional, mientras que en el norte persistirán las condiciones de tormenta. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora en las condiciones climáticas en toda la región de la cordillera.