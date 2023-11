Descubrimiento sin precedentes: hallan un esqueleto que sobrevivió a dos cirugías hace 4000 años

Según se estima, la mujer tenía entre 35 y 45 años al momento de su muerte. Lo sorprendente es que la mujer sobrevivió a una intervención tan compleja, algo que no era para nada habitual en ese momento . Los datos de la época, aseguran que dicho procedimiento quirúrgico tenía una tasa de mortalidad del 40% .

esqueleto.jpg

La conclusión de los expertos

La doble cirugía consistió en perforar o raspar el cráneo para acceder a la duramadre, membrana que recubre el cerebro y la médula espinal. Sonia Díaz-Navarro, autora de la investigación, de la Universidad de Valladolid, detalló que "para realizar esta cirugía, el afectado probablemente tuvo que ser fuertemente inmovilizado por otros miembros de la comunidad".

Si bien no se supo con seguridad por qué la mujer necesitó operación, se confirmó que la cirugía no generó lesiones en el cráneo y no fue la causa de su muerte.