Desesperada búsqueda de un policía que cayó al río Paraná tras el choque de dos embarcaciones + Seguir en









Prefectura Naval rastrilla la zona de San Lorenzo para encontrar a Gustavo Fabián Ibarra, desaparecido tras la colisión entre su lancha y un buque.

Prefectura mantiene un operativo intenso en el río Paraná para dar con el paradero del policía desaparecido. Versión Rosario

Un policía rosarino identificado como Gustavo Ibarra, se encuentra desaparecido desde el domingo por la noche luego de que la lancha en la que navegaba junto a una mujer chocara con un buque en aguas del río Paraná, por la zona de San Lorenzo, Santa Fé. Prefectura Naval despliega un amplio operativo de búsqueda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El comisario, que se encontraba bajo disponibilidad dentro de la Policía de Rosario, desapareció entre las 20 y las 20:30 del domingo, cuando la embarcación en la que viajaba impactó contra un buque en el canal principal del Paraná. La mujer que lo acompañaba, cuya identidad todavía no fue difundida, fue rescatada por pescadores horas más tarde.

Según relató ante las autoridades y publicó Rosario3, la sobreviviente aseguró que tras el choque la lancha comenzó a hundirse de inmediato. “Vi cómo la lancha se sumergía y logré mantenerme a flote gracias a la ayuda de pescadores que acudieron al escuchar el choque”, relató la mujer, quien afirmó no haber visto emerger a Ibarra en ningún momento.

POLICIA DESAPARECIDO ROSARIO La mujer que viajaba con Ibarra fue rescatada por pescadores y relató que la lancha “se hundió en segundos”. Baigorria Informa Desde ese momento, Prefectura Naval inició un operativo que continúa activo y que incluye embarcaciones con reflectores, drones, recorridas aéreas y patrullaje fluvial. También se sumaron equipos de rescate y buzos tácticos para rastrillar el área donde se produjo el impacto.

Quién es el policía desaparecido Gustavo Fabián Ibarra, de 39 años, había sido pasado a disponibilidad y contaba con antecedentes judiciales recientes. Según el sitio El Ciudadano, en noviembre de 2024 fue condenado a dos años de prisión en suspenso en un juicio abreviado. La misma fuente indicó que el entonces subcomisario había sido detenido días antes en un control en Villa Gesell por tenencia ilegal de un arma 9 milímetros, además de portar efectivo y cheques sin justificar.

Mientras la investigación avanza, las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya presenciado maniobras sospechosas en el sector del río Paraná durante esa franja horaria aporte información para colaborar con la búsqueda.