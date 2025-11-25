Hallaron a una pareja muerta en un hotel de Córdoba y la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio

El hecho ocurrió en Valle Hermoso. La Justicia investiga el origen de la tragedia.

Una pareja fue encontrada muerta en un hotel alojamiento de Córdoba.

Una pareja apareció muerta dentro de una habitación de un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba , durante la noche del domingo. La Justicia investiga si el caso corresponde a un femicidio seguido de suicidio .

Los fallecidos, un joven de 27 años oriundo de La Rioja y una mujer de 47 domiciliada en Villa Giardino , convivían desde hacía alrededor de un año.

El episodio salió a la luz cuando un empleado advirtió que la habitación no había sido desocupada en el horario previsto y que nadie respondía a los llamados en la puerta. Frente a esa anomalía, el personal alertó a la Policía , que al ingresar confirmó que ambos se encontraban sin signos vitales .

La fiscal de Cosquín , Paula Kelm , dispuso la preservación inmediata del cuarto y ordenó las pericias iniciales. Según publicó el medio local El Doce, dentro del lugar se encontró un teléfono celular roto , un indicio que podría revelar un conflicto previo entre la pareja.

Ese elemento se sumó al resto de las pericias técnicas y a la autopsia , cuyo resultado será clave para determinar la mecánica de las muertes y descartar la participación de terceros.

La policía investiga si se trata de un femicidio seguido de suicidio.

Aunque la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, la hipótesis más firme sostiene que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Un domingo cargado de tensión en Córdoba

El mismo domingo por la tarde, en el barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, otro grave hecho de violencia de género movilizó a las fuerzas de seguridad.

Una mujer de 50 años llamó al 911 para denunciar que su pareja la había atacado a golpes. Tras la agresión, el hombre se encerró en una habitación de la vivienda ubicada en Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a pocos metros de la Costanera Mestre y del río Suquía.

Armado con un cuchillo, el agresor amenazó con quitarse la vida. Esto motivó la intervención de un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Luego de un extenso diálogo, el especialista persuadió al hombre para que se entregara. Una vez reducido, los agentes aseguraron el lugar.

El operativo derivó en otras dos detenciones: el padre del agresor, que golpeó a los policías cuando intentaban trasladar a su hijo, y el hijo de la víctima, que ingresó a la vivienda pese a tener una orden de restricción vigente.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron un arma blanca y otros objetos relevantes para la causa. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza en la investigación por lesiones y violencia familiar.