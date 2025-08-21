La escapada cerca de Buenos Aires perfecta para descansar a la orilla del rio y comer rico

El destino ideal para quienes buscan combinar río, pesca, buena comida y tranquilidad, todo en un mismo lugar.

El río Paraná, la pesca deportiva, la buena gastronomía y las fiestas locales convierten a Ramallo en un clásico del turismo en Buenos Aires.

El turismo en la provincia de Buenos Aires gana cada vez más espacio gracias a destinos que combinan naturaleza y buena gastronomía . Muchos viajeros buscan escapadas de fin de semana donde el río, la calma y la comida típica se transforman en protagonistas.

Uno de esos lugares es Ramallo , una ciudad ribereña que invita a disfrutar del contacto directo con el río Paraná , actividades al aire libre y sabores locales irresistibles.

Ramallo se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires , a la vera del río Paraná. Su ubicación privilegiada la convierte en una parada ideal para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital.

El turismo en Buenos Aires ofrece en Ramallo un plan perfecto: naturaleza a la orilla del Paraná, gastronomía local y descanso asegurado.

A poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad ofrece un equilibrio perfecto entre vida urbana, tradición pesquera y naturaleza ribereña.

El principal atractivo es el Paraná , que ofrece la posibilidad de practicar deportes náuticos, paseos en lancha y jornadas de pesca deportiva. La costanera de Ramallo regala atardeceres únicos y rincones para disfrutar en familia o con amigos.

El turismo religioso también tiene su espacio en la Parroquia San Francisco Javier, una construcción histórica que forma parte del patrimonio local. Su arquitectura y valor cultural atraen a visitantes interesados en conocer más sobre la identidad de la ciudad.

La gastronomía es otro punto fuerte: restaurantes y parrillas a la vera del río ofrecen pescados de la zona, como el dorado y el surubí, además de carnes y sabores criollos. Cada comida se transforma en una experiencia ligada al entorno.

Para quienes disfrutan de las celebraciones populares, Ramallo cuenta con fiestas y eventos que destacan la música, la danza y las tradiciones de la región, lo que convierte cada visita en un encuentro con la cultura bonaerense.

Cómo ir hasta Ramallo

Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede por la Ruta Nacional 9, en un trayecto de aproximadamente dos horas y media en auto. El camino es cómodo y permite llegar sin complicaciones hasta el casco urbano.

También existen opciones de transporte público, con servicios de ómnibus de media y larga distancia que conectan la capital con Ramallo, lo que facilita la llegada de turistas sin vehículo propio.