Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron bolsas con restos de un cuerpo desmembrado

Las bolsas fueron encontradas en un zanjón a pocos metros de la zona del primer descubrimiento, que tuvo lugar el fin de semana pasado cuando un perro volvía a la casa de su dueña con una bolsa que parecía contener restos biológicos.

Tras la apertura de una causa luego de que un perro volviera a la casa de su dueña con una bolsa que parecía contener restos humanos, la investigación dio un giro clave: en un basural de la localidad cordobesa de General Urquiza se encontraron nuevas bolsas con restos biológicos, lo que intensificó el trabajo de los peritos y fiscales.

Los restos fueron encontrados en un zanjón a pocos metros de la zona del primer descubrimiento, que tuvo lugar el fin de semana pasado. El operativo incluyó la colaboración de la División Canes, Bomberos, Policía Judicial y médicos forenses, y se concentró en un sector dificultoso signado por la acumulación de basura y escombros

Según fuentes vinculadas a la causa, se establecieron que las prioridades consisten en determinar con urgencia si los restos encontrados en las primeras bolsas pertenecen al mismo cuerpo. Las pericias indicaron que posiblemente se trate de una mujer, aunque sin confirmación oficial.

La pesquisa se desarrolla en paralelo con el análisis de cámaras de seguridad de los alrededores del basural con la intención de reconstruir el recorrido de las bolsas y determinar posibles responsables del traslado y abandono de los restos.

Perro-restos-humanos Se abrió una causa luego de que un perro volviera a la casa de su dueña con una bolsa que parecía contener restos humanos. Cómo fue el primer hallazgo Días atrás, un perro llevó hasta una vivienda de la calle Andalucía al 3100 una bolsa que contenía lo que parecía ser un muslo y una pierna. Esto llevó a la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, dirigida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno, a iniciar una investigación.

“Alrededor del mediodía, lo vimos echado en el patio comiendo algo. Nos acercamos a sacárselo de la boca. Pensamos que era restos de animal o algún huesito. Por acá acostumbran a tirar basura. Lo que estaba comiendo lo había sacado de detrás de un alambrado”, dijo la dueña en una entrevista. “Cuando se lo vamos a sacar, era algo grande, diferente a lo que uno suele ver. Nos llamó la atención. Así que lo embolsamos, llamamos al 911. Cuando llegaron y se lo mostramos, logramos determinar que en uno de los costados de ese objeto había un tatuaje, como una especie de tribal", contó la mujer Tras hacer entrega de los restos, un grupo de efectivos de la Policía local y especialistas en criminalística se acercaron al lugar del descubrimiento para realizar las pericias correspondientes. “Recrearon el recorrido que hizo mi perro y encontraron un segundo pedazo de carne humana, que pertenecería a una pierna”, afirmó. Además, aclaró que el lugar donde su mascota encontró los restos humanos es parte de un “pequeño basural” donde “tiran cualquier cosa”. La Fiscalía dispuso una custodia policial en la vivienda donde aparecieron los primeros elementos y ordenó continuar los rastrillajes diurnos en busca de más indicios, además del análisis detallado en laboratorios forenses.

