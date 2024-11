Desgastante: nueve de cada 10 trabajadores argentinos dicen padecer "burnout" y estar más "quemados" que el año pasado

Por primera vez desde que se realiza el estudio, la percepción de los empleados, con los empleados de RRHH coinciden, algo que no sucedía en las mediciones de los años previos.

Gentileza: Oh

"Por primera vez, tanto las personas trabajadoras como los especialistas en recursos humanos coinciden en la magnitud del agotamiento laboral. En 9 de cada 10 organizaciones de Argentina, el burnout ya no es solo una percepción individual sino una realidad organizacional. La cuestión ahora es plantearnos qué podemos hacer desde las instituciones para promover el bienestar de los talentos", explicó Federico Barni , CEO de Jobint.

Además, el 90% de los empleados argentinos afirmó sentirse más agotado que el año pasado. En 2023, la cifra también fue del 90%, ya que las personas trabajadoras expresaron que se sentían más quemadas en comparación con 2022.

Cuando se les pregunta puntualmente qué es lo que experimentan, el 53% dice sentir una falta de energía o un agotamiento extremo; el 38% menciona negativismo o cinismo hacia su trabajo; y el 21% señala una disminución en su eficacia laboral. Solo un 7% afirma no presentar ninguno de los síntomas de burnout.

estres-y-pandemia-burnout-reconectar.jpg Burnout y stress, los grandes problemas de salud mental de los trabajadores.

Uno de los factores que suele relacionarse con el burnout es la cantidad de horas que trabajan los talentos y si hacen horas extras. En cuanto a si respetan su horario laboral o trabajan fuera de este, el 56% de los trabajadores asegura no exceder su jornada laboral, mientras que el 44% afirma hacerlo.

¿Cuántas horas suelen trabajar? El 37% trabaja entre 45 y 50 horas semanales, el 32% entre 35 y 45 horas, y el 15% supera las 50 horas.

Las personas trabajadoras compartieron las que consideran que son las principales causas que los llevan a sentirse de esta forma. El 22% lo relaciona con la sobrecarga de trabajo; el 21% con el trato de sus superiores; y el 19% con la falta de claridad respecto a las responsabilidades de su rol.

Las mujeres reportan una mayor incidencia del síndrome de burnout

Al analizar los resultados del estudio por género, se observa que el 92% de las mujeres reporta haber experimentado burnout en el último año mientras que el 89% de los hombres y el 85% de las personas de otras identidades de género también manifiestan padecer este síndrome.

¿Hay alguna relación entre el burnout y la edad? El burnout es más frecuente en el grupo de 26 a 50 años, con un 91%. Los rangos de 18 a 25 años y mayores de 50 registran un 87% en ambos casos.

El 23% de los afectados no realiza ninguna actividad para sentirse mejor . A pesar de que un 91% de las personas trabajadoras afirma sentirse “quemada", el 23% no realiza ninguna actividad para sentirse mejor y el 4% no piensa hacer nada para mitigar el burnout.

Sin embargo, la mayoría, el 77% realiza actividades para prevenir o disminuir el agotamiento. El 35% hace ejercicios físicos, como ir al gimnasio, y de relajación, como el yoga; el 20% prefiere leer, mirar series y hacer actividades que los desconecten de la rutina; el 10% intenta mantener el contacto con sus seres queridos; el 4% desconecta los dispositivos de trabajo luego del horario laboral; y el 3% mantiene una rutina diaria que lo ayude a disminuir la incertidumbre y que le genere menos estrés.

¿Qué planean hacer las personas para reducir o combatir el burnout? El 55% considera cambiar de empleo; el 10% tiene la intención de comenzar actividades que lo ayuden a relajarse; y el 5% planea establecer una rutina diferente.

Empleados "quemados": qué piensan hacer las empresas

Los datos hablan de una presencia indiscutible del burnout en las organizaciones. Ahora, ¿en qué grado? Los expertos estimaron el porcentaje de trabajadores que consideran que están sufriendo burnout en sus instituciones: el 70% considera que afecta al 12% de las personas; el 16% estima que es el 50% de su equipo lo atraviesa; y el 13% cree que alcanza al 80%.

Los especialistas en recursos humanos notaron que las personas trabajadoras de su organización padecen burnout porque: el 68% detectó un cansancio y agotamiento constante en sus empleados; el 49% observó desinterés en el trabajo; y el 32% percibió una falta de satisfacción con respecto a los logros laborales.

Respecto a si los talentos se acercan al área de HR para manifestar que están “quemados” o atravesando los síntomas que caracterizan al burnout, el 56% de los especialistas responden que sí, mientras que un 44% asegura que nunca lo hicieron.

Entre los principales síntomas de burnout que identifican en los empleados, se encuentran: el desinterés por el trabajo y la disminución del rendimiento (66%); el cansancio crónico y el agotamiento constante (65%); y la pérdida de la motivación y el entusiasmo en el trabajo (61%).

El 68% de las organizaciones no hace nada una vez que se detecta burnout en un talento Una vez que se detecta que un talento sufre de burnout. Además, el 92% de los especialistas afirma que en su organización no se implementan estrategias ni medidas para prevenir o reducir el burnout.

Entre aquellos que sí actúan, el 22% ofrece apoyo emocional; el 13% menciona que se reasignan tareas y responsabilidades; el 12% promueve un ambiente de trabajo flexible; y el 9% reduce la carga de trabajo del empleado afectado.

En aquellas instituciones que sí cuentan con estrategias para reducir o combatir este síndrome, el 50% señala la promoción del equilibrio entre el trabajo y la vida personal; el 42% la supervisión y el apoyo continuo de superiores; el 33% el fomento de la comunicación abierta y la retroalimentación; y otro 33% los programas de bienestar emocional y mental.

¿Qué estrategias creen los especialistas que serían eficaces para prevenir el burnout? El 66% de los especialistas en recursos humanos considera clave la flexibilidad en horarios y modalidades de trabajo; el 52% señala la importancia de programas de incentivos y reconocimiento; y el 50% destaca la relevancia de programas de bienestar emocional y mental.

En cuanto al impacto del burnout en la organización, el 77% de los profesionales en HR cree que reduce la calidad del trabajo de la persona afectada; el 58% señala una disminución en el compromiso organizacional; el 53% considera que se pierden talentos; y otro 53% menciona un aumento en la rotación de personal.