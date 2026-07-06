Aunque no muchos lo tengan en cuenta, julio 2026 esconde un feriado poco conocido que no va a alcanzar a todo el país. La medida va a beneficiar únicamente a un distrito de la provincia de Buenos Aires, donde una fecha histórica modificará la actividad habitual de oficinas públicas y entidades bancarias.
Feriados 2026: el fin de semana largo desconocido de julio que solo afectará a Buenos Aires
Una fecha especial va a alcanzar a una comunidad bonaerense, dándole una pausa en la que se organizarán actos y celebraciones tradicionales.
-
Para no perder millones: una popular marca de ropa cerró más de 20 locales y despidió a 500 empleados
-
De cuánto es la fortuna de Buddy Valastro, el pastelero más famoso del mundo
Este tipo de fechas especiales forman parte del calendario de asuetos municipales que se establecen por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. En este caso, la conmemoración permitirá que muchos trabajadores disfruten de un fin de semana largo exclusivo dentro del territorio bonaerense.
Por qué es feriado el 20 de julio de 2026
El lunes 20 de julio de 2026, el partido bonaerense de Carlos Pellegrini va a gozar de un día no laborable con motivo de un nuevo aniversario fundacional. La fecha recuerda la fundación institucional del distrito, concretada el 20 de julio de 1907. Durante 2026, el partido cumplirá 119 años desde ese acontecimiento histórico.
Como pasa cada año, la disposición va a alcanzar principalmente a los empleados de la administración pública y a los trabajadores bancarios que desarrollan sus tareas dentro del partido, quienes no van a tener actividades en esa fecha. Gracias a que el asueto cae un lunes, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que el descanso se unirá al sábado 18 y al domingo 19 de julio.
Además del cese de actividades administrativas, la comunidad suele organizar distintas propuestas para recordar la fecha. Entre ellas aparece el tradicional acto protocolar con el izamiento de la bandera en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, uno de los espacios más representativos de la localidad. La agenda también suele incluir presentaciones culturales con la participación del coro municipal, jornadas de forestación mediante la plantación de árboles y encuentros abiertos para los vecinos.
Los festejos suelen completarse con almuerzos populares y actividades recreativas en el Polideportivo local. Aunque el asueto modifica la actividad dentro de Carlos Pellegrini, el resto de la provincia de Buenos Aires y del país continuará con su funcionamiento habitual, ya que no se trata de un feriado nacional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Millones