Feriados 2026: el fin de semana largo desconocido de julio que solo afectará a Buenos Aires + Agregar ámbito en









Una fecha especial va a alcanzar a una comunidad bonaerense, dándole una pausa en la que se organizarán actos y celebraciones tradicionales.

Julio llega con un fin de semana largo exclusivo para algunos afortunados. Magnific

Aunque no muchos lo tengan en cuenta, julio 2026 esconde un feriado poco conocido que no va a alcanzar a todo el país. La medida va a beneficiar únicamente a un distrito de la provincia de Buenos Aires, donde una fecha histórica modificará la actividad habitual de oficinas públicas y entidades bancarias.

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Este tipo de fechas especiales forman parte del calendario de asuetos municipales que se establecen por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales. En este caso, la conmemoración permitirá que muchos trabajadores disfruten de un fin de semana largo exclusivo dentro del territorio bonaerense.

Esta localidad bonaerense va a gozar de un fin de semana largo. Freepik Por qué es feriado el 20 de julio de 2026 El lunes 20 de julio de 2026, el partido bonaerense de Carlos Pellegrini va a gozar de un día no laborable con motivo de un nuevo aniversario fundacional. La fecha recuerda la fundación institucional del distrito, concretada el 20 de julio de 1907. Durante 2026, el partido cumplirá 119 años desde ese acontecimiento histórico.

Como pasa cada año, la disposición va a alcanzar principalmente a los empleados de la administración pública y a los trabajadores bancarios que desarrollan sus tareas dentro del partido, quienes no van a tener actividades en esa fecha. Gracias a que el asueto cae un lunes, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que el descanso se unirá al sábado 18 y al domingo 19 de julio.

Además del cese de actividades administrativas, la comunidad suele organizar distintas propuestas para recordar la fecha. Entre ellas aparece el tradicional acto protocolar con el izamiento de la bandera en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, uno de los espacios más representativos de la localidad. La agenda también suele incluir presentaciones culturales con la participación del coro municipal, jornadas de forestación mediante la plantación de árboles y encuentros abiertos para los vecinos.

Los festejos suelen completarse con almuerzos populares y actividades recreativas en el Polideportivo local. Aunque el asueto modifica la actividad dentro de Carlos Pellegrini, el resto de la provincia de Buenos Aires y del país continuará con su funcionamiento habitual, ya que no se trata de un feriado nacional. Algunos afortunados tendrán un feriado exclusivo. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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