El Gobierno decretó feriado para el 6 de julio solo en Buenos Aires: de qué trata + Agregar ámbito en









Los vecinos bonaerenses tendrán la oportunidad de aprovechar una jornada ideal para descansar, que les permitirá tener un fin de semana largo.

El calendario de julio llega con novedades para los bonaerenses. Depositphotos

El calendario nacional de feriados tiene en el séptimo mes del año muchas novedades para los argentinos, con el 9 de julio como una jornada de alcance para todo el país. Pero los bonaerenses tendrán otra posibilidad de disfrutar de un descanso antes de la fecha patria.

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Si bien no afectará a toda la provincia de Buenos Aires, sí serán muchos los habitantes beneficiados por este día no laborable que también llegará acompañado de celebraciones.

El asueto permitirá que muchos aprovechen para hacer una escapada durante el fin de semana largo. Freepik A qué se debe el feriado del 6 de julio de 2026 Cabe remarcar: esta jornada tendrá impacto en un sector de la provincia de Buenos Aires y no formará parte del calendario nacional de feriados general. Esto se debe a la celebración del aniversario fundacional del partido de Campana el lunes 6 de julio.

Si bien la ciudad nació oficialmente el 18 de abril de 1875 gracias a los hermanos Luis y Eduardo Costa, su transformación en municipio data de la fecha mencionada al aprobarse su separación del antiguo partido de Exaltación de la Cruz.

La medida alcanzará al sector público y a los empleados del Banco Provincia. En cambio, en el ámbito privado se deberá aguardar la decisión de los empleadores, con la opción de adherirse al asueto ante posibles complicaciones en el normal funcionamiento de sus comercios o empresas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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